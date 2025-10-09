Realizaron una muestra audiovisual sobre flora y fauna en el Jardín de Infantes Municipal Nº 7 “Huahuitas”

La Dirección de Producción Agropecuaria y Políticas Ambientales organizó una jornada educativa sobre biodiversidad, enmarcada en el proyecto de conservación ambiental inspirado en las máximas de San Martín.

La Dirección de Producción Agropecuaria y Políticas Ambientales, dependiente de la Secretaría de Gobierno, llevó a cabo una exitosa muestra audiovisual de flora y fauna en el Jardín de Infantes Municipal Nº 7 “Huahuitas”, ubicado en el barrio Parque Industrial. La jornada, que se desarrolló con el objetivo de promover la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad, atrajo la atención de los pequeños estudiantes y docentes, quienes pudieron aprender más sobre las especies que habitan en la provincia de Santiago del Estero.

Durante el evento, se proyectó un video y se exhibieron fotografías de la flora y fauna santiagueña, con material didáctico proporcionado por el fotógrafo de naturaleza Jorge Emir Llugdar. El evento fue acompañado por el director del área, Oscar Quiroga, quien guió la charla sobre la biología de las especies animales y su relación con las plantas, resaltando su importancia en el ecosistema.

La actividad estuvo inspirada en un proyecto relacionado con las máximas de San Martín para su hija Merceditas en su 200° aniversario, en particular la Máxima Nº1: “Humanizar el carácter y hacerlo sensible: incluso hacia los insectos que nos perjudican”. Esta reflexión busca sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de respetar todas las formas de vida y entender cómo todas las especies, incluso aquellas que consideramos perjudiciales, cumplen un rol esencial en el equilibrio del ecosistema.

Las acciones, organizadas desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani, se alinean con la visión de fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad bandeña y fomentar una educación comprometida con el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad local.