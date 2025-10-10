Ingresar
Javier Milei y Diego Santilli visitarán Sidersa en San Nicolás

El mandatario electo y el candidato a la gobernación de Buenos Aires recorrerán juntos las instalaciones de Sidersa, destacando la importancia de la industria local para el desarrollo de la región.

Hoy 08:48

El presidente Javier Milei continuará con sus recorridas de campaña y se trasladará este viernes a la ciudad de San Nicolás, a fin de visitar las instalaciones de Sidersa, una de las primeras industrias argentinas incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Estará acompañado por el diputado Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Según supo Ámbito, se trata de una visita institucional, sin acto político ni caminatas junto a la militancia. La presencia del mandatario tiene como objetivo supervisar el avance del proyecto Sidersa+, que contempla la construcción de una planta siderúrgica de última generación en la ciudad y está orientado a la producción eficiente y sustentable de acero.

El proyecto, que demandará una inversión aproximada de u$s300 millones, fue aprobado en julio pasado a través de la Resolución 1028/2005 del Ministerio de Economía. Se trata de la primera iniciativa netamente industrial incorporada al régimen.

