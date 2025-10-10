Javier Milei y Diego Santilli visitarán Sidersa en San Nicolás

El presidente Javier Milei continuará con sus recorridas de campaña y se trasladará este viernes a la ciudad de San Nicolás , a fin de visitar las instalaciones de Sidersa , una de las primeras industrias argentinas incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . Estará acompañado por el diputado Diego Santilli , candidato de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Según supo Ámbito, se trata de una visita institucional, sin acto político ni caminatas junto a la militancia. La presencia del mandatario tiene como objetivo supervisar el avance del proyecto Sidersa+, que contempla la construcción de una planta siderúrgica de última generación en la ciudad y está orientado a la producción eficiente y sustentable de acero.

El proyecto, que demandará una inversión aproximada de u$s300 millones, fue aprobado en julio pasado a través de la Resolución 1028/2005 del Ministerio de Economía. Se trata de la primera iniciativa netamente industrial incorporada al régimen.