La justicia ordenó la exhumación del cuerpo de Pastor Luna para una nueva autopsia

Bajo estricta reserva, los restos del querido chamamecero fueron exhumados en la mañana de hoy en Añatuya. El objetivo es obtener más detalles sobre su fallecimiento.

Hoy 09:16

En un operativo llevado a cabo bajo un riguroso hermetismo, esta mañana, a las 8, se realizó la exhumación del cuerpo del músico y figura del chamamé santiagueño, Pastor Luna, en el Cementerio Municipal de Añatuya.

El procedimiento, ordenado por la justicia, tiene como objetivo llevar a cabo una autopsia póstuma que permita esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

La exhumación fue ejecutada por personal forense y judicial, quienes trasladaron los restos del reconocido chamamecero a la morgue judicial, donde se realizará el examen forense a partir de las 10 de la mañana. Este proceso busca obtener información clave que, por diversas razones, no pudo ser obtenida en el momento de su deceso, ocurrido hace un tiempo.

La decisión de exhumar el cuerpo responde a la solicitud de la justicia, que considera necesario contar con datos precisos sobre la causa de la muerte del artista, cuya figura marcó un hito en la música de la región y el país. La medida, que ha generado gran interés en la comunidad santiagueña, se realizó en completo silencio mediático, para no entorpecer el desarrollo de la investigación judicial.

Pastor Luna, conocido por su aporte invaluable al chamamé y su legado en la cultura popular santiagueña, dejó una huella imborrable en la música argentina. Sin embargo, la causa de su deceso sigue siendo un tema de controversia, por lo que se espera que esta autopsia arroje nuevas luces sobre su fallecimiento.