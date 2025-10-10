Alumnos de Ingeniería Agronómica venden verduras y hortalizas para reparar su invernadero

Aquellos interesados en colaborar o realizar compras pueden contactarse al número: 3855152049.

Hoy 14:17

Un grupo de estudiantes de Ingeniería Agronómica está llevando adelante un proyecto solidario para reparar el invernadero de su carrera, que sufrió severos daños durante el último temporal de viento. Con mucho sacrificio y como parte de una materia de último año, los alumnos han comenzado a producir y comercializar verduras y hortalizas con el objetivo de recaudar fondos para la compra de un plástico especial necesario para volver a armar el invernadero.

El invernadero es una herramienta clave en su formación y para continuar con sus prácticas, por lo que necesitan apoyo para cubrir los costos de reparación. Los alumnos se encuentran vendiendo productos frescos como verduras y hortalizas, a precios accesibles, y apelan a la solidaridad de la comunidad para poder reponer el material dañado.

Aquellos interesados en colaborar o realizar compras pueden contactarse al número: 3855152049.

Esta iniciativa no solo les permite seguir con su formación académica, sino que también impulsa la autogestión dentro de la carrera, mostrando el compromiso y la dedicación de los estudiantes ante las adversidades.