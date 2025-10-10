Nediani habilitó un moderno sistema de iluminación en calle Quintana

Esta obra forma parte del Plan de Mejoramiento Integral y Puesta en Valor de los Espacios Públicos y es la sexta etapa de 13 sectores donde el municipio instalará este nuevo y moderno sistema de iluminación LED.

Hoy 15:26

El intendente Ing. Roger Elías Nediani habilitó un nuevo sector en el casco céntrico con luminarias LED, una obra que se extiende de forma lineal sobre calle Quintana, desde la Av. Besares hasta calle República del Líbano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cabe destacar, que esta obra forma parte del Plan de Mejoramiento Integral y Puesta en Valor de los Espacios Públicos y es la sexta etapa de 13 sectores donde el municipio instalará este nuevo y moderno sistema de iluminación LED.

La Dirección de Iluminación, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, fue la encargada de realizar esta obra que incluye nuevos postes de luz, cableado, tableros y 40 luminarias LED.

En la ocasión, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó: “Hoy tenemos la posibilidad de habilitar un nuevo sector de la obra de luminarias LED en el casco céntrico de la ciudad. Una obra lineal sobre calle Quintana que se extiende desde Avenida Besares hasta la calle República de Líbano".

"Este es el sexto sector que habilitamos en el casco céntrico y es una obra que va a tener tres sectores que progresivamente vamos a ir avanzando con las obras y los vamos a ir habilitando a medida que estén listos".

"Estamos muy contentos, porque estamos transformando definitivamente la ciudad de La Banda con estas nuevas obras que son definitiva y totalmente nuevas, porque tienen columnas nuevas, cableado nuevo, tableros nuevos y luces LED nuevas. Todo esto no solamente mejora la iluminación, sino también que economizamos energía y cuidamos el medio ambiente”.

"También estoy muy contento porque los vecinos se acercan, nos acompañan y nos permiten llevar adelante estas obras en tiempos muy difíciles, desde el punto de vista económico, político y social. Hoy tenemos la posibilidad de habilitar un nuevo sector con luces LED, que a nosotros nos enorgullece y por supuesto nos compromete. Nos compromete mucho más a seguir trabajando en nuestra ciudad de La Banda”.

Por último, Nediani informó cómo seguirá trabajando el municipio en las nuevas etapas del amplió proyecto de renovación del sistema de iluminación de la ciudad: “Quedan seis sectores todavía por habilitar. El próximo va a ser en calle Necochea, que también va a incorporar a la calle Moreno. La otra etapa es de calle República del Líbano y luego se habilitará un sector desde la Avenida Belgrano hacia el norte”.