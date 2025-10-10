El municipio continúa realizando censos poblacionales en distintos barrios de la ciudad

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani.

Hoy 15:27

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, informó que continúa desarrollando censos poblacionales en diferentes sectores de la ciudad, con el fin de recabar datos actualizados sobre la situación sanitaria y social de las familias bandeñas.

Estos relevamientos permiten identificar problemáticas vinculadas a la salud, vivienda, acceso a servicios básicos y condiciones de vida, con el objetivo de planificar políticas públicas y acciones preventivas que mejoren la calidad de vida de la población. Los trabajos continuarán en las próximas semanas hasta completar la cobertura de todos los barrios de la ciudad.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Estos censos son una herramienta fundamental para conocer la realidad de cada familia y poder planificar políticas públicas que respondan a sus necesidades. Seguiremos recorriendo los barrios para estar cerca de los vecinos y fortalecer la atención primaria de la salud”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a promover una gestión sanitaria participativa, inclusiva y basada en el conocimiento directo del territorio.