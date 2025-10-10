Un jugador de Defensa y Justicia fue suspendido por doping positivo

El delantero dio positivo tras un encuentro ante Universidad Católica por la Copa Sudamericana en mayo.

Hoy 17:35

El delantero de Defensa y Justicia, Juan Bautista Miritello, fue suspendido provisionalmente por la CONMEBOL luego de arrojar un resultado analítico adverso en un control antidopaje realizado durante un partido de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica, disputado en mayo pasado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL, la muestra positiva fue tomada el 14 de mayo, después del encuentro entre el Halcón y el conjunto chileno. La notificación oficial fue publicada en el Boletín Nº 6766 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde se detalla que la sanción se aplica conforme al artículo 30 del Reglamento Antidopaje del organismo sudamericano.

Dicha normativa establece que, mientras dure la suspensión provisional, el futbolista no podrá participar en ninguna competencia oficial ni en actividades organizadas por CONMEBOL, FIFA o asociaciones miembros, así como tampoco en torneos nacionales o internacionales avalados por ligas profesionales. La única excepción contempla su participación en programas educativos o de rehabilitación aprobados en materia antidopaje.

La situación del atacante de 25 años adquiere mayor relevancia porque no es la primera vez que enfrenta una sanción de este tipo. En 2023, Miritello ya había sido suspendido durante tres meses tras un resultado positivo en un control antidopaje realizado el 11 de julio, también bajo competencia de la CONMEBOL. En aquella ocasión, se lo encontró culpable de infringir los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje, referidos a la presencia y uso o intento de uso de sustancias prohibidas.

Miritello, que llegó a Defensa y Justicia en 2024 tras su paso por Instituto de Córdoba, permanecerá inhabilitado para competir hasta que se complete el procedimiento disciplinario. La resolución definitiva dependerá del resultado del análisis de la contraprueba y del dictamen final del tribunal competente de la CONMEBOL, que determinará si la sanción se mantiene o si el futbolista podrá volver a la actividad.