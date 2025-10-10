Yazmin Roldán Leiva representará a Santiago del Estero en la instancia nacional de la Olimpíada de Filosofía

La estudiante del Agrupamiento 86055 obtuvo el Primer Premio en la instancia provincial y competirá en Tucumán junto a representantes de todo el país.

Hoy 19:49

El Agrupamiento 86055 anunció con orgullo que la estudiante Yazmin Roldán Leiva obtuvo el Primer Premio en la Instancia Provincial de la Olimpíada de Filosofía de la República Argentina, sobresaliendo entre numerosos participantes por la profundidad de su pensamiento, la claridad de sus argumentos y su compromiso con el saber filosófico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Gracias a este importante reconocimiento, Yazmin representará a Santiago del Estero en la Instancia Nacional, que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de noviembre en la provincia de Tucumán, bajo la organización de la Universidad Nacional de Tucumán.

En esta oportunidad, la joven viajará acompañada por la rectora del Agrupamiento, profesora Raquel Toloza, quien ha sido un pilar fundamental en el acompañamiento académico y humano de los estudiantes.

Este logro no solo celebra el talento y la dedicación de Yazmin, sino que también refleja el compromiso institucional del Agrupamiento 86055 con la formación integral de sus alumnos, promoviendo espacios de reflexión crítica, pensamiento autónomo y participación activa en instancias educativas de alcance nacional.

Desde la institución expresaron su orgullo y felicitaron a Yazmin por este gran logro, deseándole el mayor de los éxitos en la etapa nacional. “¡Orgullo provincial y ejemplo de vocación filosófica!”, resaltaron en el comunicado.