Día Mundial de los Cuidados Paliativos: un enfoque temprano para mejorar la calidad de vida

El mensaje es claro: el alivio del sufrimiento no debe ser un privilegio ni un recurso exclusivo del final de la vida.

Hoy 08:44

Los cuidados paliativos no se limitan al final de la vida. Si bien a menudo se asocian con el último tramo de una enfermedad, su verdadera función es acompañar a los pacientes desde etapas tempranas de enfermedades graves, como el cáncer, la insuficiencia cardíaca o la enfermedad pulmonar avanzada. Esta atención temprana es clave para mejorar la calidad de vida y facilitar la gestión de síntomas, tanto físicos como emocionales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Día Mundial de los Cuidados Paliativos, celebrado cada 11 de octubre, pone en evidencia la importancia de garantizar el acceso a este tipo de atención de manera universal. Este año, el lema “Cumplir la promesa: acceso universal a los cuidados paliativos” refleja la necesidad de asegurar que el alivio del sufrimiento sea accesible para todos, independientemente de su situación económica, geográfica o social. No debe ser un privilegio ni una medida de último recurso, sino una parte integral del tratamiento desde el principio.

En Argentina, la Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer, organizada por el Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina (SAM), fue un hito importante en la concientización sobre la necesidad de mejorar el acceso a los cuidados paliativos. La iniciativa movilizó equipos en todo el país y puso en agenda la urgencia de garantizar un acceso oportuno y equitativo para los pacientes que lo necesitan.

El doctor Ariel Cherro, director del Consejo de Cuidados Paliativos de la SAM, destaca que “los cuidados paliativos deben comenzar desde el diagnóstico de una enfermedad potencialmente mortal, no cuando los tratamientos fallan”. El enfoque de cuidados paliativos tempranos trabaja en conjunto con el equipo tratante —oncólogos, cardiólogos, neumonólogos, clínicos— para controlar síntomas, apoyar la toma de decisiones y mejorar la calidad de vida de los pacientes durante todo el proceso.

Además, cuando los cuidados paliativos se integran desde el principio, se reducen las internaciones innecesarias, las crisis de dolor se controlan mejor y se optimiza la comunicación con las familias, mejorando la experiencia tanto para el paciente como para sus seres queridos.

A pesar de que la Ley Nacional 27.678 garantiza el derecho de todos los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales, el acceso sigue siendo limitado. Según estimaciones del Consejo y del Instituto Nacional del Cáncer, solo el 14% de los pacientes que necesitan estos cuidados los reciben efectivamente.

Las barreras son múltiples: falta de información, escasez de equipos interdisciplinarios, cobertura insuficiente de obras sociales y desigualdad territorial. En muchas provincias, las derivaciones a equipos de cuidados paliativos se realizan demasiado tarde o directamente no existen ofertas formales. Esta realidad genera sufrimiento innecesario y mayores costos sanitarios debido a internaciones prolongadas y tratamientos ineficaces.

El mensaje del Día Mundial de los Cuidados Paliativos es claro: estos cuidados no deben ser vistos como el final del camino, sino como el comienzo de un proceso que permite a los pacientes vivir con mayor dignidad, menos dolor y más contención. Acceder a un equipo de cuidados paliativos a tiempo significa vivir mejor, afrontar los tratamientos con menos sufrimiento y transformar la experiencia del cuidado en un acto de dignidad.

Argentina cuenta con profesionales capacitados y una ley que respalda el derecho de los pacientes a recibir esta atención. Sin embargo, el desafío sigue siendo garantizar el acceso a todos los que lo necesiten, sin distinción de lugar o condición social.