Una fábrica de explosivos explotó: 19 desaparecidos y un muerto

Tennessee – EEUU. La planta de Accurate Energetic Systems sufrió una fuerte detonación que destruyó varios edificios y provocó la desaparición de trabajadores, según informaron autoridades.

Hoy 09:06

La explosión registrada a primera hora del viernes en la planta de Accurate Energetic Systems en Bucksnort, Tennessee, dejó un saldo todavía no especificado de personas fallecidas y 19 empleados no localizados, situación que movilizó a agencias locales, estatales y federales, según la Oficina del Sheriff de Humphreys y la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee. El incidente afecta especialmente a trabajadores y familias de la zona, así como a la economía regional, dada la importancia estratégica de la compañía como proveedor de la industria militar y de defensa.

Las primeras investigaciones y la respuesta inmediata incluyeron el establecimiento de un perímetro de seguridad, la suspensión temporal de operaciones y la colaboración de equipos de rescate especializado. El sheriff Chris Davis confirmó la existencia de muertos y desaparecidos, mientras autoridades estatales cifraron en al menos trece las personas no ubicadas tras la detonación, según cifras citadas por The Associated Press y ABC News. Otras fuentes, como Fox News, reportaron hasta diecinueve empleados sin localizar.

La planta forma parte de la red de proveedores estadounidenses de materiales y dispositivos explosivos, con aproximadamente cuatro décadas de actividad en la región oeste del estado. Su cliente principal es el Departamento de Defensa de EE. UU., además de corporaciones mineras y otros sectores estratégicos, según registros de la Asociación del Ejército estadounidense y bases institucionales de la compañía.

¿Qué sucedió en la planta de Accurate Energetic Systems y cuántas personas resultaron afectadas?

El evento ocurrió poco antes de las 8 de la mañana, cuando una explosión sacudió las instalaciones de Accurate Energetic Systems, ubicadas a unos 80 kilómetros al suroeste de Nashville. De acuerdo con declaraciones a la prensa del sheriff Chris Davis, citadas por Fox News, la ola expansiva obligó a mantener el acceso restringido “por el alto riesgo que supone el material remanente y la presencia de detonaciones secundarias”. El número exacto de víctimas fatales no fue detallado en los primeros comunicados oficiales para priorizar el contacto y la identificación con los familiares más cercanos.

El alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, mencionó en conversación con ABC News que al menos trece personas continuaban sin localizar en la tarde del viernes, aunque informes de Fox News situaron la cifra hasta en diecinueve. El hospital TriStar Health, según recogió CNN, atendió a tres personas con lesiones leves, mientras residentes notificaron daños menores y presencia de restos industriales a kilómetros del epicentro.

La magnitud del evento se reflejó en el hecho de que pobladores de McEwen y Lobelville informaron haber sentido temblores en sus viviendas y, según The Associated Press, hallaron fragmentos de material aislante y escombros en patios y campos cercanos. Testigos aseguraron que el estruendo se percibió hasta a 20 kilómetros del sitio de la explosión.

¿Dónde queda Accurate Energetic Systems y cuál es su función en la economía local?

La planta de Accurate Energetic Systems se encuentra ubicada en la zona de Bucksnort, justo en el límite de los condados de Humphreys y Hickman. Según su propio portal institucional y reportes de ABC News, la compañía opera un complejo industrial de ocho edificios, donde se llevan a cabo procesos de manufactura y almacenamiento de explosivos y otros productos energéticos destinados a usos militares, civiles y mineros.

El sitio, rodeado por áreas boscosas y enclaves rurales, representa uno de los principales motores productivos de la región. La Asociación del Ejército de Estados Unidos, citada en Fox News, define a Accurate Energetic Systems como un “proveedor relevante de dispositivos explosivos y compuestos especiales para la defensa nacional y la industria privada”. En el entorno rural de McEwen y Bucksnort, la suspensión de operaciones a raíz del siniestro supone un impacto inmediato en puestos de trabajo directos e indirectos.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la causa de la explosión?

Las causas de la explosión continúan bajo investigación. El sheriff Chris Davis subrayó en declaraciones transmitidas por The Associated Press que “el escenario es complejo y extremadamente riesgoso para el ingreso de rescatistas”, lo que podría prolongar la recopilación y análisis de evidencias. La investigación está bajo responsabilidad de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), con participación de expertos de la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee y el Tennessee Bureau of Investigation, tal como publicó ABC News.

Accurate Energetic Systems emitió un comunicado transmitido por Fox News y ABC News en el que asegura estar “cooperando de lleno con la investigación” y brindando apoyo a las familias afectadas. Hasta el cierre de este informe, no se confirmó si existió una falla operacional, un error humano o un incidente externo, aunque todos los escenarios permanecen bajo análisis.

¿Cuáles han sido las acciones de las autoridades locales y federales tras el estallido?

Las autoridades implementaron un dispositivo de emergencia que incluyó bomberos, unidades policiales, técnicos en manejo de materiales peligrosos y personal sanitario, según ABC News y CNN. El gobernador de Tennessee puso a disposición los servicios estatales para reforzar la capacidad del operativo en sitio. El perímetro sigue bloqueado y la Agencia de Manejo de Emergencias recordó que toda actualización saldrá exclusivamente por vías oficiales.

En el transcurso del operativo, la prioridad ha sido el rescate y la identificación de desaparecidos, la contención de posibles nuevos incidentes y la protección del entorno, según la Agencia de Manejo de Emergencias del estado. Se instruyó a la población de los alrededores a no acercarse a la zona, reportar cualquier hallazgo de restos industriales y evitar difundir información no confirmada.

¿Qué relevancia tiene el accidente para la industria y las comunidades cercanas?

El evento expuso la vulnerabilidad de las cadenas de producción ligadas a las industrias energética y militar, así como el riesgo inherente a la manipulación y almacenamiento de explosivos y materiales peligrosos. La normativa federal —como la Ley de Control de Explosivos y la regulación ATF— exige auditorías y protocolos periódicos en instalaciones similares en todo el país. Accidentes previos han derivado en sanciones, paros y revisiones de procesos, lo cual podría replicarse a partir de las conclusiones que surjan de la investigación de este caso, según análisis de la agencia AP.

En el plano humano y social, la comunidad de McEwen y Bucksnort, cuyos residentes dependen mayoritariamente de Accurate Energetic Systems y otras industrias asociadas, enfrenta ahora el desafío de la incertidumbre sobre el futuro laboral y el impacto psicológico de la tragedia. El alcalde de McEwen, Brad Rachford, definió la situación como “un golpe grave para la población”, expresó en diálogo con AP.

¿Qué deben saber y hacer los residentes después del accidente?

Las autoridades aconsejan a los habitantes que eviten la zona del siniestro, reporten cualquier fragmento detectado y recurran a los canales de asistencia dispuestos. La Agencia de Manejo de Emergencias habilitó líneas telefónicas para reportar personas desaparecidas y para solicitar apoyo psicológico y social. Los comunicados oficiales precisaron que no debe manipularse ningún residuo encontrado hasta la llegada de equipos especializados, para evitar riesgos de nuevas detonaciones, según ABC News.

Además, la comunidad fue llamada a seguir exclusivamente la información distribuida por fuentes oficiales del condado, el estado y el gobierno federal para descartar rumores y prevenir pánico innecesario.

¿Qué sigue tras la explosión en Accurate Energetic Systems de Tennessee?

Las actividades de rescate, identificación y evaluación de riesgos continuarán en los próximos días en la zona afectada. Una vez que la investigación arroje resultados concretos, se prevé la presentación de informes públicos y, en caso de hallarse responsabilidades institucionales, posibles sanciones o revisiones regulatorias. Los trabajadores y sus familias, así como la comunidad de Bucksnort, esperan esclarecimientos y asistencia durante el proceso de recuperación.

La explosión en la planta de Accurate Energetic Systems marca un antecedente que podría impulsar revisiones técnicas y operativas en instalaciones similares del país en materia de seguridad industrial, con eventuales cambios en los protocolos federales y estatales.