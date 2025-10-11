El Colegio Absalón Rojas conmemoró el Día del Estudiante Solidario con una campaña a beneficio del Cepsi

Este día simboliza un llamado a la solidaridad y la empatía, valores que la institución ha mantenido vivos a través de los años.

Hoy 09:14

El Colegio Absalón Rojas de la ciudad capital conmemoró el Día del Estudiante Solidario en un emotivo homenaje a los jóvenes de la ciudad Autónoma de Buenos Aires que, hace 19 años, perdieron la vida junto a su profesora en un trágico accidente mientras regresaban de una tarea comunitaria en la provincia del Chaco. Este día simboliza un llamado a la solidaridad y la empatía, valores que la institución ha mantenido vivos a través de los años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Como cada año, el colegio lleva a cabo una campaña solidaria para recordar este gesto altruista de los estudiantes fallecidos, con el fin de imitar sus acciones y extender el espíritu de ayuda a quienes más lo necesitan.

En esta oportunidad, los estudiantes del Absalón Rojas trabajaron con empeño en una campaña a beneficio de la cooperadora del Cepsi "Eva Perón", un hospital infantil de la ciudad. La campaña fue el resultado del esfuerzo conjunto de todos los alumnos del establecimiento, quienes se unieron con sus padres y colaboradores de las instituciones integradas para hacer realidad esta acción solidaria. El trabajo en equipo y el compromiso fueron claves para el éxito de la propuesta.

El equipo docente, junto a los directivos, el cuerpo de preceptores y miembros de la Cooperadora del colegio, también participaron activamente en la organización y ejecución de esta campaña, demostrando una vez más el compromiso de toda la comunidad educativa con la solidaridad y el bienestar de los demás.