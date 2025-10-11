El Colegio de Psicólogos invita a toda la comunidad a participar de la 2ª Prueba Atlética CO.PSI.S.E.

Con recorridos de 2K, 3K y 6K, esta propuesta deportiva y recreativa está dirigida a todas las edades y niveles, sin límite de participación.

El Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero invita a toda la comunidad provincial a ser parte de la segunda edición de la Prueba Atlética CO.PSI.S.E., evento que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre a las 8, en las instalaciones de la Unión Santiagueña de Rugby, de la capital provincial.

Con recorridos de 2K, 3K y 6K, esta propuesta deportiva y recreativa está dirigida a todas las edades y niveles, sin límite de participación.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, con la premisa de fomentar el bienestar, la inclusión y la salud integral.

“No importa si caminas, trotas o corres: lo importante es sumarse y compartir un momento de encuentro y movimiento junto a otros”, señalaron desde el cuerpo colegiado, como una manera de incentivar la recreación deportiva sin límites de edad.

La actividad cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, la Secretaría de Deportes y Recreación, Gaseosas Secco, Sök Natural y el Colegio de Kinesiólogos de la provincia, reafirmando el compromiso institucional con la promoción de la salud y la participación ciudadana.

Un punto de encuentro

La segunda edición de la Prueba Atlética CO.PSI.S.E busca consolidar un espacio que trascienda lo deportivo, y acercar esta propuesta como un punto de encuentro donde profesionales, familias y vecinos puedan disfrutar de una jornada saludable, reforzando la importancia del autocuidado, la integración social y el bienestar físico y mental.

La prueba atlética se ha transformado en una oportunidad para fortalecer vínculos, visibilizar el trabajo del Colegio de Psicólogos en la comunidad y promover hábitos de vida saludables, entendiendo que la salud mental también se nutre del movimiento, del juego y del encuentro con otros.

Cómo anotarse para participar

Las inscripciones ya se encuentran abiertas para todo el público, con un valor de $8.000, e incluyen la participación en cualquiera de las distancias.

Para más información e inscripciones, escribir al correo electrónico: pruebaatleticacopsise@gmail.com / o bien a los teléfonos 3855176094 o 3854068817.

Una vez más, el Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero reafirma su compromiso con la comunidad, generando espacios donde el deporte y la salud se encuentran en un mismo propósito: cuidar y acompañar a las personas desde una mirada integral.