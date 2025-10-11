Huracán busca acercarse a la cima ante un necesitado Aldosivi en Mar del Plata

El Tiburón, entonado tras su primer triunfo del semestre, recibe este domingo al Globo, que viene de cortar una racha negativa. Desde las 14.30, en el José María Minella.

El Torneo Clausura continúa su marcha y este domingo promete un duelo atractivo entre Aldosivi y Huracán, desde las 14.30 en el Estadio José María Minella. Los marplatenses llegan con el envión anímico de su primera victoria del semestre, mientras que los de Parque Patricios intentarán sostener su levantada.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto dirigido por Guillermo Farré viene de dar el golpe en Santa Fe tras superar por 2 a 0 a Unión, resultado que significó el primer éxito de su ciclo y que reavivó las ilusiones de mantener la categoría. Aunque sigue en zona comprometida, Aldosivi volvió a creer y deberá sumar de manera sostenida para salir del fondo de la tabla anual.

Del otro lado, Huracán también recuperó la sonrisa al vencer 1-0 a Banfield con gol de Luciano Giménez, poniendo fin a una racha de cinco partidos sin ganar —cuatro de ellos sin marcar goles— y dejando atrás el duro golpe sufrido ante Once Caldas por la Copa Sudamericana. Sin embargo, el equipo de Frank Darío Kudelka necesita regularidad para volver a meterse en la pelea por los puestos de arriba.

Antes del inicio del encuentro, se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca, Rosario Central, Vélez, entre otros clubes, quien falleció esta semana a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.

Probables formaciones

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonatan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi, Matías García; Natanael Guzmán, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo De la Vega.

DT: Guillermo Farré.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral y Luciano Giménez.

DT: Frank Darío Kudelka.