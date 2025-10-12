Ingresar
El Centro de Educación Integral Nº 50 "San Juan Pablo II" organizó la sexta edición del "Almuerzo a Ciegas"

A través de esta experiencia gastronómica, buscan sensibilizar a la sociedad sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual.

Hoy 10:46

El Centro de Educación Integral Nº 50 "San Juan Pablo II" celebrará este miércoles 15 de octubre, en el Federal Bar de la ciudad de Santiago del Estero, la sexta edición del "Almuerzo a Ciegas", en el marco del Día Internacional del Bastón Blanco. La actividad tiene como objetivo concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre la discapacidad visual, invitando a la comunidad a vivir una experiencia única.

Durante este almuerzo, los participantes ingresarán al restaurante con los ojos vendados, compartiendo la mesa con otras personas en la misma situación. La idea es que, al no contar con el sentido de la vista, los comensales afinen otros sentidos como el olfato y el tacto, y experimenten las dificultades cotidianas que enfrentan las personas con discapacidad visual significativa.

"El objetivo no es solo almorzar sin ver, sino vivir lo que es ser ciego y comprender lo que implica desplazarse en un mundo diseñado para quienes tienen visión", explicaron desde el CEI Nº 50. Además, los docentes del centro estarán a cargo de guiar la experiencia, asegurando que todos los participantes disfruten de la actividad de manera segura y enriquecedora.

La propuesta busca derribar barreras sociales y promover una actitud más inclusiva, haciendo visible la necesidad de adaptar nuestro entorno para garantizar la accesibilidad de todos. Al final de la experiencia, se espera que los participantes no solo se lleven un buen recuerdo del almuerzo, sino también una mayor conciencia sobre la importancia de crear un mundo más inclusivo.

Este evento contará con la presencia de invitados de diversos sectores, como el educativo, funcionarios provinciales y municipales, así como instituciones y ciudadanos comprometidos con la inclusión. La cita será a mediodía, en el Federal Bar, ubicado en Av. Belgrano y Andes.

