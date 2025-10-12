Con éxito realizaron la Caminata Saludable por la Prevención del Cáncer de Mama

La actividad, organizada por la Fundación Mujer, reunió a cientos de santiagueñas que se unieron en una jornada de concientización, reflexión y alegría en el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama.

Hoy 22:22

Con gran participación y entusiasmo, se llevó a cabo la Caminata Saludable y Paseo Cultural, una iniciativa organizada por la Fundación Mujer en el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama. La propuesta convocó a personas de todas las edades y géneros, que se unieron con una prenda rosa para caminar y reflexionar sobre la importancia de la prevención.

Caminata Rosa

El recorrido comenzó en la Retreta de la Plaza Libertad, avanzó por calle 24 de Septiembre y La Bancaria, hasta llegar al Paseo de la Mujer en el Parque Aguirre. Durante la caminata, profesores del programa Plazas Saludables del Ministerio de Salud coordinaron la actividad, promoviendo hábitos de vida activa y saludable.

La jornada contó con el acompañamiento de la Cruz Roja, que realizó controles de signos vitales, y con la colaboración de Sodería Ibáñez, que proveyó agua gratuita en la largada y llegada. Además, en el Parque Aguirre se dispusieron food trucks, baños químicos y espacios de descanso, para el disfrute de todos los presentes.

El cierre estuvo marcado por una Máster Class de Zumba, a cargo de reconocidos instructores locales y profesionales invitados de Buenos Aires, además de sorteos y espectáculos musicales que hicieron de la tarde una verdadera fiesta rosa.

La presidenta de la Fundación Mujer, Dra. Delia Raab de Álvarez, destacó la importancia de estas acciones: “Estamos con la Intendente haciendo esta caminata desde la Plaza Libertad para que las mujeres recuerden que, a partir de los 40 años, deben hacerse su mamografía. El diagnóstico temprano es fundamental. Agradezco a los medios por difundir estas actividades, porque pueden llegar a muchas mujeres”.

Por su parte, la intendenta Norma Fuentes expresó su acompañamiento a la iniciativa: “Siempre agradecida de que la Fundación Mujer trabaje activamente en la concientización y en la prevención, que es fundamental. Es una organización seria que no solo actúa en la ciudad Capital sino también en el interior de la provincia. Me alegra caminar junto a ellas en este octubre rosa, recordando que la prevención salva vidas”.