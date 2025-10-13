Descubren cómo obtienen energía los espermatozoides: clave para nuevos métodos de fertilidad y anticoncepción

Un hallazgo científico aporta una mirada inédita sobre la biología reproductiva masculina, con posibles aplicaciones en tratamientos de fertilidad y control de natalidad.

Hoy 09:20

Durante su viaje hacia el óvulo, los espermatozoides deben pasar de un estado de reposo a uno de alta actividad en cuestión de segundos. Esa transformación exige una enorme cantidad de energía y, por primera vez, los científicos lograron observar cómo es el proceso.

Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) identificaron un “interruptor” molecular que activa el metabolismo de los espermatozoides durante su impulso final hacia la fecundación. El hallazgo, liderado por la bioquímica Melanie Balbach, ofrece una nueva perspectiva sobre la biología reproductiva y podría transformar tanto los tratamientos de infertilidad como el desarrollo de anticonceptivos masculinos no hormonales.

“El metabolismo de los espermatozoides es especial porque se centra únicamente en generar más energía para lograr un único objetivo: la fertilización”, explicó Balbach, profesora adjunta del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la MSU y autora principal del estudio.

Antes de la eyaculación, los espermatozoides permanecen en un estado inactivo y de baja energía. Una vez liberados, comienzan su recorrido por el tracto reproductivo femenino, donde experimentan cambios profundos: nadan con mayor velocidad y fuerza, modifican su membrana y se preparan para fusionarse con el óvulo.

“Muchos tipos de células cambian rápidamente de un estado de baja a alta energía, y los espermatozoides son un modelo ideal para estudiar ese proceso”, agregó Balbach, quien en 2023 llevó a la MSU su trabajo pionero sobre el metabolismo espermático.

Para entender cómo logran esa explosión energética, el equipo de la MSU colaboró con el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering y el Instituto Van Andel, desarrollando una técnica capaz de rastrear el recorrido químico de la glucosa dentro de los espermatozoides.

La glucosa funciona como el combustible que impulsa su movimiento. Al etiquetar las moléculas y seguir su transformación, los investigadores observaron diferencias notables entre los espermatozoides inactivos y los activados.

“Podemos imaginarlo como pintar el techo de un auto de color rosa y seguirlo con un dron por el tráfico. En el esperma activado, ese auto se mueve mucho más rápido y elige una ruta distinta”, ilustró Balbach.

El estudio reveló que una enzima clave llamada aldolasa actúa como catalizador para transformar la glucosa en energía, mientras otras enzimas controlan el flujo del combustible, como si fueran “semáforos moleculares” que regulan el tránsito interno.

Gracias al uso del Centro de Espectrometría de Masas y Metabolómica de la MSU, los científicos pudieron reconstruir el complejo proceso que permite a los espermatozoides satisfacer sus altísimas demandas energéticas durante la fertilización.

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas en el mundo enfrenta problemas de infertilidad. Este trabajo ofrece una vía innovadora para comprender y diagnosticar los casos en los que los espermatozoides parecen funcionales, pero no logran fertilizar.

Balbach y su equipo planean estudiar cómo los espermatozoides utilizan distintas fuentes de energía —como la glucosa y la fructosa— y cómo esos mecanismos pueden fallar en algunos pacientes. “Comprender mejor el metabolismo de los espermatozoides nos acerca a identificar las causas moleculares de ciertos tipos de infertilidad”, explicó la investigadora.

La información obtenida podría mejorar los tratamientos de fertilización asistida, optimizando las condiciones en que los espermatozoides son preparados en laboratorio y aumentando las tasas de éxito.

El descubrimiento también abre un camino hacia nuevas estrategias anticonceptivas. En investigaciones previas, el grupo de Balbach había demostrado que bloquear una enzima clave en los espermatozoides producía infertilidad temporal en ratones, sin afectar otras funciones del organismo.

Ahora, con la identificación del papel de la aldolasa y de las enzimas que regulan la “ruta de la energía”, los científicos creen posible diseñar inhibidores específicos que actúen sobre esos puntos de control, deteniendo el proceso sin alterar las hormonas ni el equilibrio general del cuerpo.

“El desarrollo de un anticonceptivo masculino seguro y reversible sería un paso enorme. Hoy, alrededor del 50% de los embarazos no son planificados, y esto podría darles a los hombres más opciones y control sobre su fertilidad”, destacó Balbach.

A diferencia de los métodos hormonales, este enfoque apunta directamente al metabolismo celular de los espermatozoides, lo que reduciría los efectos secundarios y permitiría una reversibilidad rápida una vez suspendido el tratamiento.

Hasta ahora, la mayoría de los anticonceptivos masculinos buscaba bloquear la producción de esperma, un proceso complejo y con alto riesgo de alterar el equilibrio hormonal. Este nuevo enfoque, basado en el metabolismo energético, representa una alternativa más natural y precisa.

Balbach afirma que el próximo paso será comprobar si estos mecanismos se repiten en los espermatozoides humanos y evaluar la seguridad de los posibles inhibidores. “Es solo el comienzo, pero estamos entusiasmados con lo que podemos descubrir”, concluyó.