El Gobierno inauguró las obras de refacción y ampliación de la Escuela María Auxiliadora

La institución, ubicada en el barrio Smata, renovó su infraestructura y sumó nuevas dependencias, ofreciendo a 730 alumnos un espacio moderno.

Hoy 10:51

Autoridades del Gobierno de la provincia dejaron inauguradas este lunes por la mañana las obras de refacción y ampliación de la Escuela Nº 718 “María Auxiliadora”, ubicada en el barrio Smata de la ciudad Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La escuela primaria de jornada simple cuenta con 730 alumnos. Esta intervención representa un compromiso concreto con la educación pública de calidad, revalorizando el patrimonio edilicio y ofreciendo a la comunidad educativa un espacio digno, seguro y estimulante para el aprendizaje y la convivencia.

En nombre del gobernador Gerardo Zamora estuvieron los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid; de Producción, Miguel Mandrille, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; además del subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli y el director de Nivel Primario, Gustavo Grimaldi; entre otros.

La renovación del establecimiento incluye nuevas dependencias y refacciones integrales sobre la estructura existente, priorizando criterios de diseño funcional, eficiencia energética, ventilación e iluminación natural y durabilidad de materiales.

La escuela quedó conformada por 17 aulas comunes, aula taller - laboratorio, salas de informática y biblioteca, sala de música, cocina, comedor y playón deportivo cubierto.

En el corte de cintas y recorrido, los funcionarios provinciales estuvieron acompañados por la directora de la escuela, Silvia Farías.

Durante el acto, la docente destacó la importancia de esta obra al señalar: “Es un sueño largamente anhelado por nuestra comunidad educativa, de contar con una escuela renovada, ampliada, equipada y sobre todo pensada para el presente y para el futuro de nuestros niños”.

Además, agradeció a todos los que hicieron posible este sueño, “muy especialmente al gobernador Gerardo Zamora, por su firme compromiso con la educación pública, por creer en ella como motor del desarrollo y por invertir con convicción, responsabilidad y una visión transformadora”.

Acto seguido, el ministro de Desarrollo Social saludó a los presentes en nombre del mandatario santiagueño, a quienes transmitió el “compromiso de seguir trabajando para el crecimiento de la provincia”.

“Es un gran honor estar aquí en una escuela, porque si hay un lugar que sintetiza la esperanza es la escuela. Es el lugar donde miramos con gran expectativa hacia el futuro, pero trabajando fuertemente con la vocación de servicio de los docentes, con la decisión de los padres de educar a sus hijos y con el compromiso de toda la comunidad educativa para que los logros se alcancen”, expresó.

En otro orden, Niccolai destacó la decisión del Gobierno, “de invertir en educación, aún más de lo que las pautas constitucionales obligan, para generar condiciones de igualdad en todo el territorio provincial, para que la calidad educativa sea la misma en la ciudad Capital o en cualquier otro rincón de nuestro territorio provincial”.

Finalmente, el funcionario alentó a todos los sectores a seguir trabajando “para que los niños y los jóvenes tengan la posibilidad de recibir la educación de la mejor manera posible”.

“La satisfacción de cortar una cinta, de inaugurar una obra o de descubrir una placa, es saber que se ha estado a la altura de los desafíos; de lo que la gente esperaba, lo que falta por hacer es lo que nos compromete a seguir trabajando con nuevos objetivos para alcanzarlo, pero con la certeza de que lo vamos a alcanzar”, concluyó Niccolai.