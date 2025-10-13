El municipio bandeño impulsa el abordaje interdisciplinario a través de sus psicólogos

Con psicólogos en áreas clave como adicciones, género, discapacidad y desarrollo social, el municipio refuerza su compromiso con la salud mental a través de un abordaje integral y gratuito.

Hoy 14:17

La Municipalidad de La Banda a través de sus diferentes áreas en las que se ofrece abordaje interdisciplinario que tiene como finalidad fortalecer el desarrollo de las políticas en salud mental implementadas desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani.

En este sentido, el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani, señaló: “Nosotros tenemos muchas áreas que tienen psicólogos y psicólogas, muchas de esas tienen que ver con las realidades o las desigualdades que vivimos como sociedad, y en eso creo que tenemos un rol clave, como así los psicólogos en la Dirección de Prevención de Adicciones, quienes hacen un trabajo de atención, de contención de casos de seguimiento que tienen que ver con las personas que consumen drogas, o que tienen un consumo problemático de drogas, tenemos psicólogas en la Dirección de Género de la Municipalidad de La Banda, que también tienen un rol clave para trabajar las igualdades de género, en donde acompañan a mujeres víctimas de violencia, o se asesoran a mujeres en diferentes situaciones problemáticas que tienen”.

“Asimismo, tenemos psicólogos en la Dirección de Discapacidad, que también cumplen una función importante para la ciudad, que es acompañar personas con discapacidad y lograr una ciudad mucho más inclusiva, tenemos psicólogos también en la parte de Desarrollo Social, acompañando los procesos comunitarios que vamos trabajando en la gestión en los barrios. De igual manera se cuenta con el servicio de atención psicológica gratuita en los diferentes Centros de Atención Médica Municipal”.

“En ese contexto viene trabajando el intendente Ing. Roger E. Nediani, así que es un día especial para nosotros como psicólogos, como profesionales, porque más allá de que este trabajo es muy humano, tiene que ver con lo social, lo hacemos con mucho compromiso, con mucha pasión, con mucha entrega y creo que en ese camino hay muchos profesionales que lo vienen realizando en las diferentes áreas del municipio”, finalizó Nediani.