A pedido del público, vuelve el "Iconic Pop Concert" en el Paraninfo de la UNSE

El espectáculo pop más aclamado de Santiago del Estero regresa este 30 de octubre con una nueva edición que promete superar todas las expectativas.

Hoy 17:17

El Iconic Pop Concert, reconocido como el mejor show pop tributo de Santiago del Estero, vuelve al Paraninfo de la UNSE (Av. Belgrano 1920) el próximo 30 de octubre a las 21 horas, bajo la producción y dirección integral de María Luján Santillán Lencina.

Este imponente espectáculo combina canto, danza, luces y tecnología en una propuesta artística de nivel internacional. Con más de 50 artistas en escena, el show rinde homenaje a los grandes íconos del pop como Madonna, Michael Jackson, Britney Spears, Whitney Houston y Celine Dion, junto a figuras contemporáneas como Dua Lipa, Ariana Grande, Lady Gaga y Christina Aguilera.

Iconic Pop Concert

La puesta en escena incluye coreografías vibrantes, voces en vivo y un despliegue técnico de luces y pantallas LED que transforman el escenario en una verdadera experiencia sensorial.

Encabezado por María Luján Santillán Lencina, cantante, productora y entrenadora vocal, el Iconic Pop Concert reúne a destacados talentos locales en un evento apto para toda la familia.

Una artista que transforma la escena local

María Luján Santillán Lencina se ha consolidado como una de las voces más destacadas de Santiago del Estero. Es directora de MLSL Vocal Studio, espacio referente en formación vocal, y se distingue por su innovación, versatilidad y compromiso con la excelencia artística.

Su carrera abarca desde el canto clásico hasta el pop contemporáneo, fusionando géneros como R&B, funk, rock, soul y electro, donde conjuga técnica y emoción en interpretaciones que inspiran a nuevas generaciones de artistas santiagueños.

Elenco artístico

CANTANTES

• María Luján Santillán Lencina – Solista principal

• Voces solistas y acompañantes: Patricio Gómez Leguizamón, Lourdes Rodríguez, Paula Ferreira Bolañez, Dayana Rubio, Florencia Olmos, Luciana Gutiérrez, Ana Lucía Gómez, Luján Barraza, Lourdes Suárez, Joaquina Fórrester, Celeste Kvapil, Selena Fernández, Ailén Varas Soria y Maiteé Sosa.

BAILE

• Vanesa Simón (Lit House) – Dirección Coreográfica General

• Yes Arce (Eje Compañía) – Bailarina y Directora Coreográfica Invitada

• Nicolle Gómez – Bailarina y Directora Coreográfica Invitada

• Valentina Luque – Directora Coreográfica Invitada

• Milagros Roldán – Bailarina invitada de danzas árabes

COROS

• Coro Ensamble MLSL Vocal Studio

• Coro de Señas “La Fuerza del Corazón”, dirigido por María Valdiviezo

Entradas

Las entradas ya están disponibles a través del teléfono 385 504 5269 o por redes sociales:

Instagram: @mlujansantillanl – @mlslvocalstudio

No te quedes fuera

Este 30 de octubre a las 21 hs, viví una noche única en el Paraninfo de la UNSE con:

-Cantantes y bailarines en vivo

-Show de luces y pantallas LED

-Más de 90 artistas en escena

-Una puesta en escena que te mantendrá atrapado de principio a fin