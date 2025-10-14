"Milei va a traer a Santiago noticias espectaculares para Argentina, que se va a empezar a mover vertiginosamente"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama Tomás Figueroa, presidente de La Libertad Avanza, a propósito de la visita de Javier Milei a Santiago del Estero prevista para este sábado. Anticipó además que "Argentina va a tener una demanda laboral explosiva, hay que prepararse para eso".

Hoy 13:40

El presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero y candidato a senador nacional, Tomás Figueroa, aseguró en diálogo con Radio Panorama que la próxima visita del presidente Javier Milei a nuestra provincia, que tendrá lugar este sábado, traerá “noticias espectaculares” para el país y anticipó una etapa de fuerte crecimiento económico.

“Argentina va a tener una demanda laboral explosiva, hay que prepararse para eso”, sostuvo Figueroa, al señalar que el país se encamina a una etapa de expansión impulsada por inversiones y medidas macroeconómicas.

Según explicó, el primer mandatario llegará a la provincia este sábado con anuncios vinculados a la producción ganadera y la política económica. “Milei trae pedidos para incrementar la producción de carne en Argentina en los próximos años, por lo que debemos duplicar la producción ganadera. La demanda ha crecido por el aumento del consumo en China y también por el interés de Estados Unidos. Esto es el hoy para Santiago del Estero”, afirmó.

Figueroa también destacó la baja sustancial de la tasa de interés y el objetivo de eliminar la inflación de manera permanente, lo que —dijo— “obligará a que quienes tengan algunos ahorros los vuelquen en su actividad productiva”.

Respecto a la situación política nacional, y consultado sobre el apartamiento de José Luis Espert, señaló que La Libertad Avanza busca alcanzar resultados concretos: “El presidente Milei en 2024 ha separado más de 100 funcionarios que no estaban acordes a su gobierno. No le tiembla el pulso porque quiere resultados inmediatos y el mundo está esperando que Argentina se ponga de pie”.

En ese sentido, Figueroa afirmó que el país “está del lado del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, mientras el kirchnerismo estaba del lado de Maduro” y remarcó que Argentina es hoy “aliada estratégica de Estados Unidos en la producción de gas”.

En cuanto a los proyectos legislativos de su espacio, anticipó que se trabaja en una reforma laboral y una reforma impositiva que reduzca “en un 30% la carga impositiva y elimine la burocracia”. Además, mencionó la necesidad de facilitar el acceso al crédito para la vivienda o el emprendimiento propio.

Por último, hizo referencia a una futura reforma previsional, argumentando que “los fondos de las cajas de jubilaciones fueron tomados en 2003 y despilfarrados”. Aseguró que con “el aluvión de dólares que multiplicará por cinco el PBI” se garantizará que los jubilados “tengan su dinero para vivir dignamente”, junto con la desregulación de las importaciones de medicamentos para aliviar su presupuesto.