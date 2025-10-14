Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 OCT 2025 | 33º
X
Locales

La Banda celebrará el “Día del Jubilado” con un encuentro especial para adultos mayores

Las invitaciones pueden retirarse en la Secretaría de Salud, ubicada en avenida Besares N° 261, o comunicándose con la Oficina del Adulto Mayor al 385-579-2997.

Hoy 13:30

La Secretaría de Salud a través de la Oficina del Adulto Mayor, invita a participar del encuentro con motivo por el “Día del Jubilado”, que se realizará el miércoles 15 a las 15 horas en el Salón Mokai, ubicado sobre la autopista Juan D. Perón.

Será una jornada de encuentro, alegría y reconocimiento, pensada para compartir una tarde diferente con música, baile, sorteos y merienda, en homenaje a quienes con su trabajo y trayectoria contribuyeron al crecimiento de nuestra comunidad.

Las invitaciones pueden retirarse en la Secretaría de Salud, ubicada en avenida Besares N° 261, o comunicándose con la Oficina del Adulto Mayor al 385-579-2997. Desde el área se invita también a los participantes a llevar su equipo de mate para disfrutar de la tarde en un ambiente de camaradería y celebración.

Al respecto, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, expresó: “Este encuentro es una forma de agradecer a nuestros adultos mayores por todo lo que han dado. Queremos seguir acompañándolos, generando espacios de encuentro, participación y bienestar”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueven la inclusión, el acompañamiento y la valoración de los adultos mayores como protagonistas activos de la comunidad.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron en una estación de servicio de Termas al peligroso y conocido delincuente “Cuto” Serrano
  2. 2. Habló el taxista que llevó al detenido por el doble crimen de Córdoba y a su hijo: “Conversaban normalmente”
  3. 3. Nicolás Behringer es el gran ganador de La Voz Argentina 2025
  4. 4. El INDEC difunde este martes la inflación de septiembre y estiman que superará el 2% luego de cinco meses
  5. 5. El conmovedor reencuentro de una pareja secuestrada por Hamas que pasó dos años separada: “Juntos otra vez”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT