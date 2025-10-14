La Banda celebrará el “Día del Jubilado” con un encuentro especial para adultos mayores

Las invitaciones pueden retirarse en la Secretaría de Salud, ubicada en avenida Besares N° 261, o comunicándose con la Oficina del Adulto Mayor al 385-579-2997.

Hoy 13:30

La Secretaría de Salud a través de la Oficina del Adulto Mayor, invita a participar del encuentro con motivo por el “Día del Jubilado”, que se realizará el miércoles 15 a las 15 horas en el Salón Mokai, ubicado sobre la autopista Juan D. Perón.

Será una jornada de encuentro, alegría y reconocimiento, pensada para compartir una tarde diferente con música, baile, sorteos y merienda, en homenaje a quienes con su trabajo y trayectoria contribuyeron al crecimiento de nuestra comunidad.

Las invitaciones pueden retirarse en la Secretaría de Salud, ubicada en avenida Besares N° 261, o comunicándose con la Oficina del Adulto Mayor al 385-579-2997. Desde el área se invita también a los participantes a llevar su equipo de mate para disfrutar de la tarde en un ambiente de camaradería y celebración.

Al respecto, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, expresó: “Este encuentro es una forma de agradecer a nuestros adultos mayores por todo lo que han dado. Queremos seguir acompañándolos, generando espacios de encuentro, participación y bienestar”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueven la inclusión, el acompañamiento y la valoración de los adultos mayores como protagonistas activos de la comunidad.