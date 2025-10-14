El municipio bandeño dictó un taller sobre salud mental infantil en la Escuela Municipal N° 1

Durante el encuentro se abordaron diferentes estrategias relacionadas con la comunicación en el ámbito familiar, los hábitos saludables, el uso responsable de la tecnología y el acompañamiento afectivo en el hogar.

En el marco del “Día Mundial de la Salud Mental”, la Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó a cabo un taller sobre salud mental para los alumnos de 5° grado de la Escuela Municipal N°1 “Ada Nilda Alderete” del barrio Avenida.

Durante la jornada, los profesionales del área trabajaron junto a los estudiantes sobre la importancia de fomentar el bienestar emocional desde la infancia. A lo largo del encuentro se abordaron diferentes estrategias relacionadas con la comunicación en el ámbito familiar, los hábitos saludables, el uso responsable de la tecnología y el acompañamiento afectivo en el hogar.

Los niños reflexionaron sobre cómo dedicar tiempo a conversar, realizar actividades físicas y mantener una alimentación equilibrada contribuye al equilibrio emocional, mientras que el control del tiempo frente a pantallas ayuda a prevenir el aislamiento social y las adicciones. También se destacó el valor del afecto y la contención familiar como pilares fundamentales del desarrollo saludable.

Como cierre, se realizaron en el patio ejercicios de relajación grupal bajo la consigna “Estatuas”, promoviendo el trabajo en equipo, la empatía y la expresión corporal como formas de canalizar emociones.

Sobre esta actividad el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó que “cuidar la salud mental desde la infancia es fundamental para construir generaciones más seguras y felices. Promover el diálogo, los buenos hábitos y la contención familiar nos permite fortalecer el bienestar de toda la comunidad”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani orientadas a promover la educación emocional, el acompañamiento a las infancias y el fortalecimiento de la salud integral en la ciudad.