La Municipalidad de La Banda habilitó los nuevos baños en la Terminal de Ómnibus

La habilitación de estas instalaciones forma parte de un proyecto integral que busca mejorar la comodidad, seguridad y accesibilidad para miles de usuarios diarios.

Hoy 15:40

El intendente Ing. Roger E. Nediani visitó las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de La Banda, donde dejó habilitados los nuevos sanitarios para damas, caballeros y personas con discapacidad, en el marco del proceso integral de remodelación que lleva adelante el municipio en este importante espacio público.

En la oportunidad, Nediani destacó que se trata de una obra largamente esperada por los vecinos y los usuarios del transporte público, que se suma a una serie de mejoras estructurales que ya se vienen ejecutando en la terminal.

“Hoy estamos habilitando baños para damas, caballeros y personas con discapacidad, algo que veníamos anhelando desde hace tiempo. Este es un paso más dentro de un proceso más amplio de reorganización de toda la terminal, que incluye la renovación de boleterías, kioscos, luminarias y próximamente la construcción de nuevas escaleras”, explicó el intendente Nediani.

Asimismo, recordó que el proyecto original de refacción había sido acordado con el Ministerio de Transporte de la Nación durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, pero que tras el cambio de gobierno se interrumpió el financiamiento previsto, por lo que el municipio decidió continuar con recursos propios.

“No hemos recibido un solo centavo de Nación desde que asumió el presidente Milei, pero a pesar de las dificultades económicas seguimos avanzando con mucho esfuerzo. Tal vez no con la celeridad que hubiéramos querido, pero con el firme compromiso de mejorar este espacio que es tan importante para todos los bandeños”, subrayó.

En ese sentido, el intendente hizo hincapié en la necesidad de preservar y cuidar las nuevas instalaciones, destacando el esfuerzo que representa llevar adelante obras con recursos municipales en el actual contexto económico.

“Cada obra que inauguramos pasa a ser parte del patrimonio de todos los bandeños. Por eso pedimos el compromiso y la colaboración de los vecinos y usuarios para mantener estos espacios en buenas condiciones. Estas son obras costosas que mejoran la calidad de vida de todos y debemos cuidarlas entre todos”, finalizó Nediani.

La habilitación de los nuevos sanitarios constituye una etapa más dentro del plan de modernización de la Terminal de Ómnibus, que busca brindar mayor comodidad, seguridad y accesibilidad a los miles de vecinos, trabajadores y visitantes que transitan diariamente por el lugar.