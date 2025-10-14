Alumnos de la UCSE se consagraron ganadores del Rally Latinoamericano de Innovación 2025

Los estudiantes santiagueños obtuvieron el primer puesto en el área de Innovación y alcanzaron el octavo lugar a nivel nacional entre 197 equipos participantes. La competencia se desarrolló durante 28 horas en la sede de la Universidad Católica de Santiago del Estero.

Hoy 19:41

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) volvió a ser protagonista del Rally Latinoamericano de Innovación 2025, una competencia internacional que promueve la creatividad, el trabajo colaborativo y la innovación abierta entre estudiantes universitarios de toda América Latina.

En esta edición, el equipo E-404, conformado por jóvenes de la UCSE, se consagró ganador en el área de Innovación y alcanzó el octavo puesto en el ranking nacional, compitiendo entre 197 equipos de todo el país.

Una propuesta con enfoque social y tecnológico

El equipo E-404 trabajó en el Desafío N° 8: “Apoyo emocional para niños migrantes”, desarrollando una propuesta que combinó tecnología, empatía y sostenibilidad para brindar contención a menores en situación de movilidad internacional.

La iniciativa fue destacada por su viabilidad técnica y su impacto social positivo, integrando perspectivas interdisciplinarias y herramientas digitales para abordar una problemática de creciente relevancia global.

El grupo estuvo integrado por Bruno Mosqueda, Augusto Benjamín Celiz Velardez, Malena Ayelén Del Mármol, Nahuel Espinosa, Santiago Emmanuel Rearte, Elian Sanabria, Ramiro Fabián Figueroa Mendoza, Gero Llanos, José Ignacio Galarza y Eileen Lin.

Actuaron como mentores Juan Pablo Salomón, Diego Mauricio Ponce, Álvaro Lacour, Mariela Alejandra Gola y Javier Oscar Carabajal.

Un espacio para la innovación universitaria

La sede UCSE del Rally se desarrolló durante los días 10 y 11 de octubre, en un formato intensivo de 28 horas consecutivas, donde los estudiantes conformaron seis equipos: E-404, Safepath, Pandata, Comunitech, Arkitech y Bitstorm.

El evento contó con la presencia del Rector Ing. Luis Lucena, el Vicerrector Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, el Decano Arq. José Samez, la Ing. Lilia Palomo y la comisión organizadora.

Además del triunfo de E-404, el equipo Safepath fue reconocido en el área de Impacto Social por su proyecto “Salud móvil para mujeres en zonas rurales”, reafirmando el nivel académico y el compromiso de los estudiantes santiagueños.

Innovación, compromiso y aprendizaje colaborativo

El Rally Latinoamericano de Innovación busca fomentar el trabajo interdisciplinario y la generación de ideas con impacto ambiental, social y tecnológico. Durante el certamen, los participantes presentan dos productos: una solución innovadora a un desafío real y una interacción creativa con equipos de otros países o culturas.

La edición 2025 se vivió con entusiasmo y compromiso en la UCSE, consolidando a la institución como un referente regional en innovación universitaria y un espacio donde la educación, la creatividad y el trabajo en equipo se combinan para impulsar soluciones que transforman la realidad.