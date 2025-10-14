Educación de la Municipalidad convocó a la opción de cargos para el nuevo jardín de infantes Papa Francisco

Los docentes interesados deberán presentarse el próximo lunes 20 de octubre.

Hoy 19:32

La Subsecretaría de Educación y Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de la Capital, a través del área de Supervisión de Jardines de Infantes, convocó a un nuevo acto de opción para la cobertura de cargos docentes.

Según el Listado de Orden de Mérito Inscripción Extraordinaria 2025 para el Jardín Municipal N° 27 "Papa Francisco" del barrio Saint Germés, se convoca a 2 (dos) cargos de Maestra de Sección Interina para el turno mañana y 2 (dos) cargos de Maestra de Sección Interina para el turno tarde; a partir del Orden N° 1, puntaje 26,00.

Las docentes interesadas deberán presentarse el próximo lunes 20 de octubre a las 8:15 horas en el salón del primer piso del Block 1 del Complejo Parque Norte, ubicado en Belgrano 800, entre Constitución y Ameghino.

Deberán contar con el certificado de aptitud médica, original y copia, con vigencia de 2 años; Certificado de Buena Conducta y Declaración Jurada Municipal de cargos y horarios (emitida por Supervisión de Jardines).