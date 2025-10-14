Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 OCT 2025 | 28º
X
Locales

Educación de la Municipalidad convocó a la opción de cargos para el nuevo jardín de infantes Papa Francisco

Los docentes interesados deberán presentarse el próximo lunes 20 de octubre.

Hoy 19:32

La Subsecretaría de Educación y Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de la Capital, a través del área de Supervisión de Jardines de Infantes, convocó a un nuevo acto de opción para la cobertura de cargos docentes.

Según el Listado de Orden de Mérito Inscripción Extraordinaria 2025 para el Jardín Municipal N° 27 "Papa Francisco" del barrio Saint Germés, se convoca a 2 (dos) cargos de Maestra de Sección Interina para el turno mañana y 2 (dos) cargos de Maestra de Sección Interina para el turno tarde; a partir del Orden N° 1, puntaje 26,00.

Las docentes interesadas deberán presentarse el próximo lunes 20 de octubre a las 8:15 horas en el salón del primer piso del Block 1 del Complejo Parque Norte, ubicado en Belgrano 800, entre Constitución y Ameghino.

Deberán contar con el certificado de aptitud médica, original y copia, con vigencia de 2 años; Certificado de Buena Conducta y Declaración Jurada Municipal de cargos y horarios (emitida por Supervisión de Jardines).

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron en una estación de servicio de Termas al peligroso y conocido delincuente “Cuto” Serrano
  2. 2. Habló el taxista que llevó al detenido por el doble crimen de Córdoba y a su hijo: “Conversaban normalmente”
  3. 3. Nicolás Behringer es el gran ganador de La Voz Argentina 2025
  4. 4. El INDEC difunde este martes la inflación de septiembre y estiman que superará el 2% luego de cinco meses
  5. 5. Donald Trump a Javier Milei en la Casa Blanca: "Si pierde las elecciones no seremos generosos con Argentina"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT