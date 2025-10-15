Elías Suárez se reunió con miembros de las agrupaciones Generación Digital y de la Corriente Nacional Martín Fierro

El candidato a gobernador del Frente Cívico mantuvo importantes encuentros con una gran cantidad de militantes que transmitieron su firme respaldo para lograr un triunfo contundente en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Hoy 11:03

El candidato a gobernador del Frente Cívico por Santiago, Elías Suárez, participó este martes por la tarde de importantes reuniones organizadas por las agrupaciones Generación Digital y Corriente Nacional Martín Fierro, las que congregaron una gran cantidad de militantes que transmitieron su firme respaldo para lograr un triunfo contundente en las elecciones del próximo 26 de octubre.

La primera actividad se desarrolló en la sede del Frente Cívico, con los miembros de Generación Digital, y el segundo encuentro se realizó en el Paraninfo de la Unse, donde fue recibido por el referente del espacio, Mario Guzmán.

En ambas reuniones, Suárez agradeció el masivo apoyo de jóvenes, hombres y mujeres que representan a distintos sectores de la sociedad santiagueña, ante quienes destacó: "Ver un auditorio lleno de jóvenes nos motiva y nos compromete a redoblar esfuerzos para continuar hacia adelante porque los desafíos son muchos y los vamos a afrontar con fortaleza".

En otro orden, hizo especial énfasis en todos los logros alcanzados en la provincia desde el año 2005, concernientes a la salud, la producción y fundamentalmente en la educación. Remarcó que como prueba de este desarrollo permanente "se logró avanzar con obras de infraestructura y mayor conectividad de internet en todo el territorio provincial".

Agregó: "El crecimiento se dio con la participación de la comunidad y el apoyo popular".

Al concluir se dirigió especialmente a los jóvenes y expresó: "Seguiremos trabajando para generar más fuentes de trabajo, más capacitación y más oportunidades para todos. No tengan dudas de que la provincia seguirá creciendo porque tenemos un futuro por delante y me siento fortalecido por el respaldo comprometido de ustedes".