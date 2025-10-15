El Hospital Independencia celebró sus 109° años al servicio de los santiagueños

El acto se llevó a cabo con la presencia de la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif y demás autoridades. Se entregaron certificados y reconocimientos al personal de distintas áreas de la institución.

Hoy 15:33

Con la presencia de la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, se realizó este miércoles por la mañana el acto de conmemoración por el 109º aniversario del Hospital Independencia de la ciudad Capital.

También participaron el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; la directora de Atención Médica, Stella Argañaraz; la directora ejecutiva del Hospital Independencia, Andrea Dorado; la directora administrativa, Dolores Ferreyra; la coordinadora de Recursos Humanos, Carolina López, y el director de Salud de la Municipalidad de la Capital, Antonio Palomo, entre otros invitados especiales.

Durante el acto se proyectó de un video institucional y se entregaron certificados y reconocimientos al personal de distintas áreas de la institución.

En ese marco, se hizo especial mención al equipo de la Unidad de Cirugía Cardiovascular, que realizó la primera cirugía cardiovascular en Santiago del Estero, lo que representó un hecho histórico para la provincia por tratarse de un gran avance para la comunidad y el sistema de salud pública.

Las autoridades también entregaron medallas a los trabajadores que cumplieron 30 años de servicio y certificados al personal que se jubiló este año.

En sus palabras de bienvenida, Dorado hizo referencia a la historia del hospital. “Somos una institución de salud pública que se construye todos los días con trabajo, ciencia, organización y humanidad”, señaló.

Acto seguido, la resaltó “la conducción provincial que sigue el mismo camino de aquellos pioneros, invirtiendo en hospitales, tecnología, infraestructura y formación de recursos humanos”.

“Nuestra provincia vuelve a apostar en su gente mediante una salud pública que sigue siendo prioridad y motivo de inversión permanente. Somos una institución histórica que continúa en movimiento detrás de cada remodelación, de cada ampliación y de cada reforma, sigue latiendo el mismo hospital que nació hace más de un siglo, con las mismas paredes que contienen el mismo espíritu de servicio y la misma misión de cuidar a nuestra comunidad”, expresó.

A continuación, el secretario de Salud destacó el crecimiento del Hospital Independencia, como parte de un tiempo de transformación de la salud pública en toda la provincia.

Finalmente, la ministra de Salud celebró los 109 años de trayectoria al servicio de la gente, oportunidad en la que hizo referencia al crecimiento sostenido de los últimos años en equipamiento, infraestructura y la consolidación de un “equipo humano que ha trabajado desde su formación y desde diferentes funciones con una asistencia de la salud con calidad”.

Asimismo, remarcó el acompañamiento y la “gestión estratégica” del gobernador Gerardo Zamora, “que sigue apostando al presente con miras al desarrollo futuro, y lo piensa desde ese presente al desarrollo con una sustentabilidad basada en nuestras propias capacidades, que día a día las ponemos en alto para resolver las situaciones”.

Para cerrar, Nassif dejó a todos los presentes el cálido saludó del gobernador por este nuevo aniversario y su agradecimiento a todo el personal “por todo lo que hacen por la salud de nuestros comprovincianos”.

“En el futuro y en el presente cuenten con un gobierno que seguirá apoyando iniciativas, necesidades y también motivaciones personales de crecimiento”, concluyó.