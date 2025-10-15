Ingresar
Voto Joven: promueven la participación ciudadana juvenil en los procesos electorales

La capacitación se llevó a cabo en el Centro Cultural "Sixto Palavecino" y estuvo destinado a jóvenes de 16 y 17 años, con derecho a participar en elecciones y elegir a sus representantes nacionales.

Hoy 15:59

Se desarrolló una nueva capacitación destinada a jóvenes de la secundaria que están en edad de emitir su primer voto en las próximas elecciones. En esta oportunidad, estuvo destinada a los alumnos de los colegios "Maximio S. Victoria" y del Instituto "Nuestra Señora del Rosario".

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Martín Catella Paz y el Escribano Fiano Ronchetti. Se desarrolló en el Centro Cultural "Sixto Palavecino" en el marco de la Ley Nº 26.774 de Ciudadanía Argentina, sancionada el 31 de octubre de 2012 y que confirió a los/as jóvenes de 16 y 17 años el derecho a participar en elecciones y elegir a sus representantes nacionales.

Presenciaron la capacitación, el intendente Dr. Víctor Araujo; la Directora de Educación Prof. Lorena Aranda; el Director de Cultura Leonardo Fernández y autoridades de los colegios mencionados.

