Diario Panorama te lleva al show de New Sensation en el Teatro 25 de Mayo

El tributo a INXS llega por primera vez a Santiago del Estero con un espectáculo imperdible.

Hoy 20:51

Este viernes 17 de octubre a las 21 horas, el Teatro 25 de Mayo será escenario de un show cargado de energía y nostalgia con la presentación de New Sensation, el aclamado tributo a INXS.

Con un despliegue de sonido, luces y una interpretación fiel al estilo de la legendaria banda australiana, el espectáculo promete hacer vibrar al público santiagueño en una noche única e inolvidable.

Y si querés ser parte de esta experiencia, Diario Panorama te invita al show.
Para participar del sorteo, seguí los pasos en el Instagram de @diariopanoramasde y preparate para disfrutar del legado musical de INXS en vivo.

