El municipio bandeño realizó operativo integral de limpieza y mantenimiento en el Cementerio Municipal en vísperas del “Día de la Madre”

Asimismo, se informó que el cementerio permanecerá abierto de 7 a 19 en horario corrido, para facilitar el ingreso de las familias que se acerquen durante la jornada del domingo.

Hoy 14:06

En el marco de la llegada del Día de la Madre, la Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección del Cementerio Municipal y Servicios Públicos, lleva adelante un intenso operativo de limpieza, fumigación y mantenimiento general en distintos sectores del predio, con el objetivo de brindar un espacio ordenado y en condiciones para los vecinos que visitarán a sus seres queridos durante este fin de semana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El director del Cementerio, Daniel Vásquez informó que estos trabajos forman parte de un plan integral que se refuerza en fechas especiales: “Estamos acondicionando todo el cementerio en vísperas del Día de la Madre. Agradecemos al intendente Roger Nediani, que siempre nos brinda su apoyo enviando personal y recursos, especialmente en tareas como fumigaciones, desmalezamiento y limpieza general, que son fundamentales en esta época por el tema de los mosquitos y otras plagas”.

Asimismo, se informó que el cementerio permanecerá abierto de 7 a 19 en horario corrido, para facilitar el ingreso de las familias que se acerquen durante la jornada del domingo.

El responsable del área destacó la importancia de mantener el orden y la limpieza dentro del predio: “Recalcamos siempre el pedido a las familias de cuidar los espacios, no dejar residuos y respetar las recomendaciones del personal. Afortunadamente, la mayoría de los vecinos colabora y entiende que este es un lugar que debemos preservar entre todos”.

Por su parte, Sebastián Vega, responsable de fumigación e integrante del equipo de Servicios Públicos, explicó que además del trabajo de mantenimiento se están realizando tareas de control ambiental y fumigación preventiva: “Estamos reforzando los trabajos habituales, aplicando herbicidas y otros químicos para combatir la proliferación de mosquitos. Pedimos a la gente que evite dejar floreros con agua, ya que son los principales focos de reproducción del mosquito vector del dengue”.

La jornada del domingo contará con la colaboración de las áreas de Calidad de Vida, Alerta Banda, Tránsito y Servicios Públicos.

De esta manera, la Municipalidad de La Banda ratifica su compromiso con la limpieza, la salud pública y el cuidado de los espacios que forman parte del patrimonio y la memoria colectiva de todos los bandeños.