La Banda prepara una semana llena de actividades para celebrar Halloween

14:09

El Punto Digital Banda organizará una serie de actividades gratuitas para que los más pequeños puedan festejar Halloween, una celebración que cada año es vivida con más entusiasmo por niños y adultos en nuestro país.

“Punto Digital Embrujado” se denomina esta propuesta que se desarrollará desde el lunes 27 al 31 de octubre, en las instalaciones de la Casa del Bicentenario, situada sobre la Av. Besares y la calle Garay.

Según se informó, pueden participar niños de 8 a 12 años de edad. Las inscripciones se pueden realizar de forma presencial en la Casa del Bicentenario o a través del número 3854082767. Los cupos son limitados.

El cronograma de actividades es el siguiente: Lunes 27, a las 19, proyección de una película infantil animada. Martes 28, a las 19, Taller de Máscaras, dónde los participantes deberán llevar los materiales para trabajar.

Miércoles 29, a las 19, proyección de una película infantil animada. Jueves 30, a las 19, Bingo Monstruoso. Viernes 31, a las 19, proyección de una película y desfile de disfraces.