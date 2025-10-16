Santiago Bulat: “Mientras Estados Unidos siga apoyando a la Argentina, el dólar no se va a mover demasiado”

El economista analizó el panorama económico y cambiario del país, destacó el respaldo financiero de Estados Unidos hasta las elecciones y estimó que el tipo de cambio debería tener un piso de $1.400.

Hoy 15:16

En diálogo con Noticiero 7, el economista Santiago Bulat brindó su análisis sobre la situación actual del mercado argentino, el comportamiento del dólar y las perspectivas económicas de cara a los próximos meses.

“El mercado argentino es muy chico en comparación con el resto del mundo. Si lo comparo con Estados Unidos, no llegamos ni al 1% del volumen que manejan. Por eso, cuando un actor tan grande como EE.UU. decide poner o no plata en Argentina, se genera mucha volatilidad”, explicó.

En ese sentido, Bulat consideró que hay una jugada clara de apoyo por parte de Estados Unidos: “Creo que hay una decisión de acompañar a la Argentina hasta las elecciones, con un desembolso de más de 20 mil millones de dólares y la compra de pesos. Mientras EE.UU. esté del otro lado y diga ‘yo voy a poner plata’, el dólar no se va a mover demasiado”, afirmó.

Consultado sobre el escenario posterior a las elecciones, el economista señaló que podría haber una suba moderada del tipo de cambio, pero sin grandes sobresaltos: “No imagino una devaluación traumática ni un salto de inflación fuera de control. Puede haber un pequeño repunte inflacionario, pero no vamos a un escenario de dólar a $3.000 ni inflación del 200%”, aclaró.

Respecto al valor razonable del dólar, Bulat estimó que “un piso de $1.400 tiene sentido, incluso podría ser más alto”. Agregó que “un dólar más competitivo podría beneficiar a sectores regionales como el turismo y la gastronomía, por lo que no necesariamente sería algo negativo”.

En cuanto a la actividad económica, advirtió que septiembre y octubre no serán meses favorables, aunque espera una leve mejora hacia fin de año. “No vamos a ver una economía creciendo al 5 o 6%. El consumo puede mejorar algo, la construcción podría repuntar un poco, pero no habrá grandes ganadores”, dijo.

Finalmente, Bulat dejó recomendaciones prácticas para los hogares en un contexto de incertidumbre:

“Todo lo que tengan con alto consumo eléctrico cámbienlo por luces LED o equipos más eficientes, porque los servicios se van a encarecer. Si alguien tiene algo de ahorro en pesos, puede mirar bonos o acciones locales, pero no es momento de endeudarse. Hay que recortar gastos y esperar a que pase el temblor".

El economista concluyó que la prudencia será clave en los próximos meses, tanto para las familias como para las empresas, hasta que el panorama político y económico del país se aclare.