SANTIAGO DEL ESTERO | 16 OCT 2025
Horacio Marín destacó inversiones de YPF y anticipó proyectos en el norte argentino

El presidente de la petrolera estatal aseguró que el país se beneficiará con exportaciones por más de 15 mil millones de dólares anuales y adelantó nuevas iniciativas en energías renovables.

Hoy 15:14

El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó el impacto que tendrán las inversiones que la empresa lleva adelante en distintas regiones del país y anticipó que próximamente se desarrollarán proyectos en el norte argentino. En diálogo con Noticiero 7, el directivo aseguró que Argentina se beneficiará con exportaciones sostenidas durante 20 años, por unos 15 mil millones de dólares anuales, producto del crecimiento de la industria energética.

Va a haber mucho trabajo y se va a beneficiar Argentina luego de una exportación durante 20 años, de 15.000 millones de dólares por año”, sostuvo Marín.

Además, el titular de YPF mencionó que la compañía trabaja en iniciativas vinculadas a biocombustibles y energías renovables, con foco en diversificar su matriz productiva. En ese sentido, recordó el proyecto conjunto en Santa Fe, donde se recuperó una refinería abandonada y se puso en marcha una nueva empresa dedicada a producir biocombustible para la aviación.

“Estamos generando trabajo en lugares y actividades en las que el oil & gas no está, porque no hay gas. Con YPF Luz, todas las provincias del norte seguramente vamos a hacer energía solar y eólica”, adelantó.

Marín explicó que YPF Luz, la empresa de energías renovables del grupo, proyecta multiplicar sus ganancias de 250 millones a 1.500 millones de dólares anuales hacia 2035, impulsando el desarrollo sustentable en todo el país.

Por otra parte, se refirió a la política de precios de combustibles, que busca evitar variaciones bruscas y brindar previsibilidad al consumidor.

“No es justo generar ruido con subas y bajas constantes. Hacemos un programa de precios con un promedio de varios días para aplacar las subas y bajas y mantener un valor base estable”, explicó.

Finalmente, Marín destacó las promociones vigentes en las estaciones de servicio, como descuentos del 6% durante la noche para quienes utilicen la aplicación de YPF, e invitó a los usuarios a aprovechar los precios más bajos de la semana a través del programa “MicroPricing”.

