El exgendarme que baleó y mató a un ladrón en el Misky Mayu seguirá el proceso con arresto domiciliario

La jueza de Control y Garantías, Luciana Oyola, ordenó que Víctor Acosta permanezca en su domicilio mientras avanzan las pericias por el crimen de Leo Sayago.

Hoy 15:21

El exgendarme Víctor Acosta, acusado de matar de dos disparos a Leo Sayago cuando ingresó a su vivienda del barrio Misky Mayu, cumplirá arresto domiciliario mientras se desarrollan las pericias judiciales.

La medida fue dispuesta por la jueza de Control y Garantías Luciana Oyola, durante la audiencia de cambio de calificativa solicitada por el fiscal interviniente.

Acosta, quien se abstuvo a declarar el martes pasado y está acusado por homicidio simple, continuará el proceso en su domicilio, luego de que la magistrada considerara su colaboración con la investigación y las condiciones personales presentadas por su defensa.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cuando el exuniformado habría sorprendido a dos personas dentro de su casa. En el marco del procedimiento judicial, la vivienda permanece con custodia policial.