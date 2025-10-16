Olímpico quiere hacerse fuerte ante Atenas en el Vicente Rosales

El Negro recibe al Griego este jueves desde las 22 en el Vicente Rosales, buscando su tercer triunfo en la Liga Nacional.

Hoy 15:40

El Club Ciclista Olímpico de La Banda va por una nueva alegría cuando reciba esta noche, desde las 22.00 horas, a Atenas de Córdoba en el Estadio Vicente Rosales, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El partido contará con transmisión de Básquet Pass y será arbitrado por Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Andrés Barbarini.

El Negro bandeño llega entonado tras vencer a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 70 a 67 en condición de visitante, un resultado clave que le permitió nivelar su récord (2-2) y acomodarse en el décimo puesto de la tabla. Con una identidad defensiva cada vez más sólida, el equipo buscará ahora ratificar su levantada frente a su gente en el Rosales.

Del otro lado, Atenas necesita levantar cabeza en una gira exigente por Santiago del Estero. El Griego cayó ante Quimsa el martes pasado, luego de un buen primer tiempo, pero se derrumbó en el tercer cuarto al anotar apenas 11 puntos contra 25 de la Fusión, lo que lo dejó sin chances. Para tener aspiraciones en La Banda, el equipo cordobés deberá ser más regular en ataque y volver a mostrarse firme en defensa, tal como lo hizo en sus triunfos previos en Chivilcoy, Junín y en Córdoba ante el último campeón.

En el historial entre ambos, Atenas domina con 38 victorias contra 24 de Olímpico en un total de 62 enfrentamientos, aunque los bandeños buscarán seguir acortando la distancia esta noche en su fortaleza del Vicente Rosales.