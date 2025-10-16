La encrucijada de Costas en Racing: ¿apostar por Cambeses o el debut de un juvenil ante Aldosivi?

El arquero de la Selección Argentina regresó tras su estreno con la Albiceleste, pero podría ser preservado para la semifinal copera ante Flamengo. Francisco Gómez espera su chance.

Hoy 15:54

Racing Club se encuentra ante una decisión clave en la previa del duelo de este viernes a las 19 frente a Aldosivi, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Con la cabeza puesta en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores —el miércoles ante Flamengo en el Maracaná—, Gustavo Costas analiza qué hacer en el arco: si mantener a Facundo Cambeses o darle el debut oficial a Francisco Gómez, juvenil del club.

El martes por la noche, Cambeses tuvo su estreno con la Selección Argentina, al ingresar en el segundo tiempo del 6-0 sobre Puerto Rico. Tras viajar desde Estados Unidos, el ex Banfield regresó recién el miércoles por la noche y solo contará con una práctica antes del encuentro con el Tiburón. Por eso, el cuerpo técnico evalúa preservarlo para evitar cualquier riesgo físico antes del cruce copero con el Mengao.

La complicación adicional pasa por la lesión de Gabriel Arias, quien sufrió un esguince acromio clavicular derecho durante la victoria 3-1 ante Banfield. Sin el arquero chileno disponible, el elegido podría ser Francisco Gómez, de 21 años, surgido en el Predio Tita Mattiussi y con experiencia en las Selecciones juveniles argentinas, que podría tener su debut absoluto con la camiseta de Racing en el Cilindro.

El triunfo ante el Taladro también dejó otra baja importante: Gabriel Rojas sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho y su presencia frente a Flamengo está prácticamente descartada. El lateral, figura constante en el equipo, se entrena en doble turno para intentar llegar, aunque su situación se mantiene en observación.