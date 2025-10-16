Ingresar
Jornada de charlas-taller: autoexploración mamaria en Bandera

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, se llevaron a cabo con gran éxito dos talleres destinados a la comunidad y a estudiantes de la ciudad de Bandera.

Esta significativa actividad contó con el acompañamiento del intendente de la ciudad Jairo Colaneri y del personal femenino de distintas áreas del Municipio, reafirmando el compromiso conjunto de seguir promoviendo la prevención, la concientización y el cuidado de la vida.

Durante la jornada, se desarrolló una charla educativa en el SUM del CIC donde se abordaron temas esenciales sobre la prevención del cáncer de mama y la importancia de la autoexploración como herramienta fundamental para la detección temprana.

La charla estuvo a cargo de profesionales de Obstetricia y estudiantes de Medicina de la UNSE. También de la profesional local Dahiana Contreras que compartió sus conocimientos, destacandose el compromiso con su ciudad.

