La Municipalidad entregó premios a los jóvenes ganadores del concurso de fotografía sobre ambiente

Tuvo como objetivo promover el cuidado y la valoración de los espacios verdes.

Hoy 23:40

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventud y de la Subsecretaría de Desarrollo, entregó los premios del concurso “Fotoconciencia Ambiental”, destinado a promover entre los jóvenes el cuidado y la valoración de los espacios verdes y comunes de la ciudad.

El director de la Juventud, Luis Llanos y el subsecretario de Desarrollo, Mauro Kalinski; llevaron adelante la entrega en representación de la intendente, Ing. Norma Fuentes.

Los tres primeros puestos recibieron como reconocimiento un iPhone y dos celulares Samsung respectivamente, como estímulo a la creatividad y al compromiso con el cuidado del medio ambiente. Obtuvieron el primer lugar Diego Lohrmann; el segundo lugar, Hugo Hernán Castaño y el tercer lugar, Yudith Carolina Bravo.

Desde el municipio se expresó un especial agradecimiento a los más de 130 jóvenes que participaron del concurso, como así también al jurado integrado por José María Mladenoff (coordinador), Alberto Rodríguez Garnier y Nadia Alejandra Puentedura, por su compromiso y aporte profesional en la selección de las obras, las cuales serán próximamente expuestas en la Casa Argañaraz Alcorta.