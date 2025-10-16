Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2025 | 25º
X
Locales

La Municipalidad entregó premios a los jóvenes ganadores del concurso de fotografía sobre ambiente

Tuvo como objetivo promover el cuidado y la valoración de los espacios verdes.

Hoy 23:40
fotografía

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventud y de la Subsecretaría de Desarrollo, entregó los premios del concurso “Fotoconciencia Ambiental”, destinado a promover entre los jóvenes el cuidado y la valoración de los espacios verdes y comunes de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El director de la Juventud, Luis Llanos y el subsecretario de Desarrollo, Mauro Kalinski; llevaron adelante la entrega en representación de la intendente, Ing. Norma Fuentes.

Los tres primeros puestos recibieron como reconocimiento un iPhone y dos celulares Samsung respectivamente, como estímulo a la creatividad y al compromiso con el cuidado del medio ambiente. Obtuvieron el primer lugar Diego Lohrmann; el segundo lugar, Hugo Hernán Castaño y el tercer lugar, Yudith Carolina Bravo.

Desde el municipio se expresó un especial agradecimiento a los más de 130 jóvenes que participaron del concurso, como así también al jurado integrado por José María Mladenoff (coordinador), Alberto Rodríguez Garnier y Nadia Alejandra Puentedura, por su compromiso y aporte profesional en la selección de las obras, las cuales serán próximamente expuestas en la Casa Argañaraz Alcorta.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei: "En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”
  2. 2. El ejército de Estados Unidos destruyó otra lancha narco en el Caribe
  3. 3. La Municipalidad celebrará el día de las madres en Plaza Añoranzas con música y actividades recreativas
  4. 4. Detuvieron a Rubén “Tucumano” Medina: era buscado por una violenta pelea en el B° Los Fierros
  5. 5. Horror: detuvieron a una mujer por ahogar a su bebé de dos meses en un balde
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT