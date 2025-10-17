Chiquito Romero se estrena en Argentinos, que va por tres puntos clave ante Newell’s

El Bicho necesita volver al triunfo para meterse en puestos de playoffs y recibe a la Lepra, que está atravesando un flojo presente.

Hoy 01:45

Argentinos, que hace dos fechas no puede ganar, recibe este viernes a la Lepra en el Diego Armando Maradona, desde las 21.15. El exarquero de la Selección podría debutar como titular, mientras que el Ogro Fabbiani se juega su continuidad en el banco rosarino.

Cómo llegan Argentinos Juniors y Newell's al duelo del Clausura

Argentinos Juniors arranca la fecha afuera de los primeros ocho, con 15 puntos. El equipo dirigido por Nicolás Diez viene de caer 1-0 ante Defensa y Justicia y suma dos encuentros sin victorias. La gran novedad de la semana fue la llegada de Chiquito Romero, quien podría debutar como titular tras la lesión de Diego Rodríguez, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El arquero ex Selección Argentina aportará experiencia y seguridad bajo los tres palos para un equipo que necesita sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla.

Por su parte, Newell's llega con resultados irregulares: viene de empatar 1-1 ante Tigre, después de la dura derrota 5-0 frente a Boca en La Bombonera. El entrenador Cristian Fabbiani aseguró que su equipo mostró carácter, pero todavía está lejos de la regularidad que necesita. Con Juan Espínola regresando a la titularidad tras participar en la fecha FIFA con Paraguay, la Lepra buscará una victoria clave para acercarse a la zona de permanencia, ya que está a seis puntos de la zona de descenso con 12 unidades en juego.

Probables formaciones

Argentinos Juniors (DT: Nicolás Diez): Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel o Ismael Sosa.

Newell's (DT: Cristian Fabbiani): Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Luca Regiardo; Facundo Guch, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González.