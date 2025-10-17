Tras su viaje a Estados Unidos, Milei retoma la campaña de LLA con otra visita al conurbano bonaerense

El mandatario recorrerá este viernes el partido de Tres de Febrero, con el objetivo de impulsar la campaña libertaria en ese distrito. Estará acompañado por Bullrich y Santilli.

Hoy 10:17

En el tramo final de la campaña, de cara a la elección legislativa del próximo 26 de octubre, el presidente Javier Milei saldrá esta tarde a pedir el voto libertario en el partido bonaerense de Tres de Febrero junto al intendente y aliado Diego Valenzuela, con el objetivo de descontarle a Fuerza Patria alguno de los más de 13 puntos que sacó en septiembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde las 17, el libertario se mostrará en la Plaza de los Aviadores, en Ciudad Jardín, junto a la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich, y el primer candidato a diputados nacional por la Provincia, Diego Santilli.

"Hay que reducir la distancia con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires si queremos hacer una buena elección a nivel nacional", explicaron fuentes de La Libertad Avanza.

Luego de su viaje relámpago a Estados Unidos, el jefe de Estado también volverá a visitar el interior del país este sábado, oportunidad en la que llegará a las provincias de Santiago del Estero y Tucumán.