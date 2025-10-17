El barrio Bajo de Vértiz recibió el programa “El municipio en tu barrio” con todos sus servicios

El intendente de La Banda participó del programa, donde se brindaron múltiples servicios gratuitos a vecinos de cuatro barrios.

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, participó en el operativo integral que se realizó en la cancha “Las Palmas” del barrio Bajo de Vértiz, en el marco del programa “El municipio en tu barrio”, impulsado por la actual gestión municipal.

Esta importante actividad se realizó el jueves a la tarde, en la cancha de “Las Palmas”, dónde asistieron vecinos de la zona que tuvieron acceso a diferentes servicios de forma gratuita, cómo corte de cabello, entrega de medicamentos, asistencia médica, orientación y trámites gratuitos, juegos para niños, entre otros.

En la oportunidad, la Secretaría de Obras Públicas también realizó el nivelado y perfilado de calles y reposición de luminarias. Mientras que la Secretaría de Servicios Públicos realizó trabajos de desmalezamiento, descacharreo y limpieza de minibasurales.

Sobre esta intervención del municipio, el intendente Ing. Roger Elías Nediani, destacó: “´El municipio en tu barrio´ es un programa municipal integral con el cual hoy llegamos a la cancha de ´Las Palmas´ donde se han concentrado numerosos vecinos de cuatro barrios, Bajo de Vértiz, Sarmiento, Villa Nueva y Villa Eloisa”.

“Los trabajos que realizamos comprenden mejoramiento de calles, erradicación de minibasurales, riego y la reposición de lámparas. Por ejemplo, en la cancha de Las Palmas hemos hecho la reposición de lámparas y colocamos más reflectores”.

“También están presentes las secretarías de Salud y Coordinación y Desarrollo Territorial con diferentes actividades como vacunación y corte de pelo. Más las oficinas de Género, Niñez, Adulto Mayor, Juventud y Nutrición Comunitaria, entre otras”.

“La verdad no me quiero olvidar de nadie, pero han estado casi todas las áreas de Salud y todas las áreas de Desarrollo Territorial. Además, quiero agradecer a las áreas de Obras Públicas y Servicios Públicos por el gran trabajo que vienen haciendo en diferentes barrios de la ciudad”.

Agregó: “En tiempos tan duros como vivimos en la Argentina, en donde desde la Nación, nos recortaron recursos económicos para el transporte público de pasajeros, para el Fondo de Incentivo Docente, para los medicamentos de personas con enfermedades oncológicas, el municipio hace un gran esfuerzo con una mirada social importante, con una mirada social inclusiva e integral”.

“La posibilidad de estar hoy aquí con diferentes áreas que tienen que ver con la discapacidad asistiendo a nuestros vecinos, la verdad que es muy importante.

Por lo tanto, estamos muy contentos,porque también notamos que los vecinos recepciona todo este tipo de actividades con gusto, con agrado, porque también tienen la posibilidad de hablar directamente con el intendente en un lugar de encuentro donde ellos también pueden presentar solicitudes”.

“Las oficinas municipales que están aquí hoy están para asistirlos y también son receptoras. Esa mirada social donde entender que la otra persona es eso, una persona y no un número como nos quieren hacer creer desde el gobierno nacional”.

“Pero un intendente que está todo el día con la gente en contacto ve en primera persona la necesidad, ve en primera persona la discapacidad, ve lo que sufre una familia. Entonces uno no puede hacer, ni debe hacer la vista gorda, sino que nos tenemos que hacer cargo”.

Por último, el intendente Nediani expresó: “Todo esto que vengo contando lo podemos replicar a nivel provincial, lo debemos replicar, no solamente se puede, sino que se lo debe hacer”.

“En este caso como candidato a Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, lo he dicho públicamente y en los diferentes programas periodísticos que tenemos una mirada distinta al actual gobierno provincial”.

“Solamente hay que buscar cuáles son las prioridades. Nosotros tenemos prioridad por la producción, por la industrialización para generar trabajo de calidad y pero primero nuestra principal prioridad es asistir a todas aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad”.

“Y esa mirada justamente es lo que queremos llevar adelante a lo ancho y a lo largo de la provincia de Santiago del Estero”, finalizó Nediani.