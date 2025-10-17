El Museo Municipal “Lázaro Criado” realizó exposición de cuadros del artista bandeño Marcelo Gallardo

La muestra consistió en brindarle un cálido homenaje al artista, letrista y poeta.

El Museo Municipal “Lázaro Criado”, dependiente de la Dirección de Cultura de La Banda, presentó el jueves en la Escuela de Programación y Robótica, una muestra con obras donadas por el artista bandeño Marcelo Irineo Gallardo.

Dicho museo tiene como objetivo rescatar, organizar, investigar, preservar, exhibir y comunicar a la sociedad, los procesos históricos, sociales y artísticos de valor, producidos en la ciudad de La Banda, generando así conciencia cívica y entendiendo estos valores como manifestaciones de la diversidad cultural.

Esta actividad contó con la presencia de la subsecretaria de Educación y Cultura, Alejandra Farías; el concejal Miguel Montenegro; autoridades del Ejecutivo Municipal, familiares y amigos del artista y público en general.

La muestra consistió en brindarle un cálido homenaje al artista, letrista y poeta bandeño Marcelo Gallardo, contando con una presentación de una de sus nietas que ofreció su talento en el canto, interpretando tangos, como así también en la muestra de un video contando un poco de su vida y anécdotas del artista.

Finalmente, se expusieron los 23 cuadros que fueron donados por sus familiares al Museo Municipal “Lázaro Criado”, entre los que se incluyen sus más destacadas creaciones inspiradas en la fauna autóctona y en parejas de danzas folclóricas.

En la oportunidad la directora del museo, Susana Ciappino, expresó: "El Museo Lázaro Criado ha recibido de parte de la familia del señor Gallardo la cantidad de 23 cuadros que han sido pintados por él, esta actividad lo tenía como hobby porque él era ferroviario, letrista y poeta y el museo ha recibido este hermoso presente”.

“La actividad del museo en este caso es cuidar el patrimonio cultural que tiene la ciudad de La Banda, estamos buscando las familias que tengan este tipo de cuadros o de distintos artículos que tienen, que al museo le viene bien, que nos hagan llegar, porque el museo necesita reflotar, el museo necesita ser el museo de la ciudad de La Banda, con toda su expresión, y en este caso un agradecimiento muy grande a la familia Gallardo, porque nos ha regalado esta cantidad de obras de su padre", finalizó Ciappino.

El objetivo de esta propuesta es dar a conocer el patrimonio artístico de este destacado ciudadano bandeño que realizó un importante aporte a la construcción de la identidad cultural de la ciudad de La Banda conocida como la “Cuna de Poetas, Cantores y Bailarines”.