La municipalidad de La Banda agasajó a los adultos mayores en su día

Hoy 13:34

La municipalidad de La Banda, a través de Secretaría de Salud, organizó un encuentro para agasajar y celebrar a los adultos mayores por el Día del Jubilado, dónde participaron los centros y asociaciones de jubilados de esta ciudad.

Dicha actividad se realizó el miércoles a la tarde y contó con la presencia de la subsecretaria de Obras Públicas, Gabriela Coronel; subsecretaria de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Carolina Montenegro; Escribana Municipal, María Laura Tula Rizzo, y la responsable de la Oficina del Adulto Mayor, Joana Serrano.

El encuentro incluyó clases de ritmos a cargo de las profesoras de educación física de la Dirección de Deportes, las actuaciones especiales de los cantantes Juan Manuel Guzmán y Hugo More, un número folclórico a cargo del Centro de Jubilados “Volver a vivir” y una merienda comunitaria.

Centro de jubilados

En la oportunidad, la responsable del área del Adulto Mayor, Joana Serrano, informó: “La Oficina del Adulto Mayor que depende de la Secretaría de Salud organizó un evento en conmemoración por el Día del Jubilado, que fue el pasado 20 de septiembre”.

“No queríamos dejar pasar este importante momento para nuestros adultos mayores. Por lo tanto, hemos preparado para ellos una merienda, dónde también hubo clases de ritmos, actuación de una academia de folklore y artistas solistas”.

“Los participantes pudieron pasar una tarde agradable y compartir entre ellos, un mate, masas dulces y saladas, conversar, intercambiar anécdotas y contar las actividades que hacen en sus centros de jubilados”.

Por otra parte, Serrano recordó que tareas realiza la oficina a su cargo: “Nosotros lo que venimos trabajando es ofreciendo talleres, capacitaciones y cursos de forma gratuita para los adultos mayores”.

“Actualmente, estamos desarrollando un curso de computación para adultos mayores, que se realiza en la Casa del Bicentenario, los días martes y viernes. Y también están los talleres en relación con las enfermedades, al cuidado de la salud”.

“Quiero agradecer al intendente, Roger Elías Nediani, por la oportunidad de poder realizar este tipo de actividades y por el constante apoyo que nos brinda”, finalizó Serrano.