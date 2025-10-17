Mónica Torres tras la filtración de chats privados: “La intención es mostrar que Luciana estaba mal y que se habría suicidado”

La hermana de la joven fallecida el pasado 30 de diciembre dialogó con Noticiero 7 y apuntó contra uno de los imputados como responsable de la viralización.

La hermana de Luciana Torres, Mónica, denunció la circulación de mensajes y audios íntimos de la joven a través de perfiles falsos en Facebook. Según la familia, la intención es “dañar y ensuciar” la memoria de Luciana.

“Nos damos con esta seguidilla de perfiles falsos donde exhiben conversaciones privadas, muy de la familia, contactos nuestros y mensajes privados que sirven para la causa”, dijo Mónica Torres en diálogo con Noticiero 7.

Entre los contenidos filtrados se encuentra un audio de Maximiliano, hermano de Luciana, y chats con la madre de la joven, en los que se habla de la salud y el ánimo de Luciana tras la separación de su marido.

“Mi hermana venía de una separación de su matrimonio. Son de ese momento las conversaciones que exhiben por Facebook. La intención es mostrar que Luciana estaba mal y que se habría suicidado”, agregó Mónica.

La familia sospecha que la filtración proviene de uno de los imputados en la causa. “Sabemos quién es la persona porque sabe absolutamente todo. No nos cabe la menor duda de que es uno de los imputados”, afirmó. A diez meses de la muerte de Luciana, la familia todavía no tiene acceso a su teléfono, lo que dificulta la investigación.

Sobre la causa, esperan que se fije la fecha de audiencia y que el juez determine si el caso seguirá en el Departamento de Género o continuará investigándose en otra instancia. “Vamos a volver a juntarnos y movilizarnos. Necesitamos que esto se esclarezca”, concluyó Mónica Torres.