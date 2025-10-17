El Inter Miami de Messi visita a Nashville en el cierre de la fase regular de la MLS

Las Garzas quieren cerrar la primera fase del torneo norteamericano con otra victoria.

El Inter Miami de Lionel Messi se prepara para cerrar la fase regular de la Major League Soccer (MLS) 2025 cuando visite este sábado a Nashville SC, en un duelo clave rumbo a los playoffs. El encuentro se jugará desde las 19:00 (hora de Argentina) en el GEODIS Park, y será transmitido por la plataforma Apple TV.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega a esta última fecha con el ánimo en alza tras una goleada 4-0, resultado que le permite pelear por el segundo puesto de la Conferencia Este, una posición que otorgaría una mejor ubicación en la postemporada. En tanto, Lionel Messi arriba como el máximo goleador de la fase regular, ratificando su liderazgo dentro de un equipo que ha mostrado solidez ofensiva y una gran capacidad de reacción en el tramo final del torneo.

Por el lado del Nashville SC, el equipo que conduce Brian Callaghan aún no confirmó la formación titular, aunque se espera que presente su mejor versión para despedirse de la temporada ante su público. Lo mismo ocurre con Inter Miami, que aguardará hasta último momento para definir el once inicial, aunque se prevé la presencia de Messi desde el arranque.

El conjunto rosa buscará cerrar la fase regular con una victoria que lo impulse con confianza hacia los playoffs, mientras que Nashville intentará despedirse de su gente con un triunfo ante el equipo del astro rosarino.

Estadio: GEODIS Park

Hora: 19:00 (Argentina)

TV: Apple TV

Torneo: Major League Soccer 2025 – Última fecha