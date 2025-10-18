Argentina, con el regreso del santiagueño Maher Carrizo, va por la gloria ante Marruecos

El seleccionado argentino Sub 20 va por el séptimo título mundial de la categoría ante su par africano. Transmite Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

Hoy 01:09

La Selección Argentina Sub 20 disputará este domingo la gran final del Mundial de Chile ante Marruecos, en un duelo que promete emociones fuertes y que definirá al nuevo campeón juvenil del mundo. El encuentro comenzará a las 20:00 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani y transmisión de Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Diego Placente llega a esta definición con una campaña casi perfecta, demostrando un nivel de juego sólido y equilibrado. La “Albiceleste” fue líder del Grupo D con puntaje ideal, tras vencer a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Luego, en los octavos de final, goleó 4-0 a Nigeria; en cuartos, superó 2-0 a México; y en una dura semifinal, venció 1-0 a Colombia con un tanto de Mateo Silvetti.

Argentina va por su séptimo título mundial Sub 20, tras consagrarse en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, lo que la consolidaría como la máxima ganadora histórica de la categoría. Para este duelo, Placente contará nuevamente con el santiagueño Maher Carrizo, quien regresa al once titular tras cumplir una fecha de suspensión en las semifinales.

Del otro lado estará Marruecos, una de las grandes revelaciones del torneo. El conjunto africano finalizó líder del Grupo C, por encima de México, España y Brasil, y luego dejó en el camino a Corea del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1, 5-4 en penales). Dirigido por Mohamed Ouahbi, buscará hacer historia y convertirse en el segundo campeón africano del certamen, luego del título conseguido por Ghana en 2009.

Formaciones probables

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Hora: 20:00 (ARG)

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

TV: Canal 7 Satelital de Santiago del Estero