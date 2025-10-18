Rosario Central quiere seguir de racha ante un necesitado Platense

El Canalla y el Calamar se enfrentan en Arroyito en la continuidad de la fecha 13 del Torneo Clausura.

Rosario Central recibirá este domingo a Platense desde las 18.00, en el Gigante de Arroyito, por una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Canalla, líder de la tabla anual y en racha positiva, intentará mantener su invicto y seguir firme en la pelea por el título, mientras que el Calamar necesita volver al triunfo para recuperar terreno y acercarse a los puestos de playoffs.

El presente de Rosario Central es de alto vuelo. El equipo de Ariel Holan acumula tres victorias consecutivas y viene de superar 2-1 a Vélez en Liniers, un resultado que lo reafirmó como candidato. “Mostramos carácter ante un muy buen rival”, destacó el entrenador tras el triunfo ante el Fortín. Además, el Canalla lidera la tabla anual con 56 puntos y es el único invicto del Clausura.

Antes del inicio del encuentro, se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, y el club proyectará un video con los mejores momentos del recordado entrenador durante sus cinco ciclos en la institución. También se exhibirá la Copa de la Liga 2023, obtenida bajo su conducción.

En contraposición, el panorama de Platense es complicado. El equipo de Cristian “Kily” González solo ganó uno de los últimos seis partidos y viene de empatar 1-1 ante Riestra en Vicente López. La mala racha generó malestar entre los hinchas, quienes expresaron su descontento hacia los jugadores, algo que no cayó bien en el cuerpo técnico.

Formaciones probables:

Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Bautista Barros Schelotto; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.

Hora: 18.00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Gigante de Arroyito