Duelo argentino en la Premier: el Cuti Romero y el Dibu Martínez se cruzan en Londres

El Tottenham Hotspur Stadium será escenario de un atractivo duelo con presencia albiceleste. Este domingo, el Tottenham del Cuti Romero enfrenta al Aston Villa del Dibu Martínez, por la octava fecha de la Premier League, con transmisión en vivo de ESPN y Disney+ desde las 10.00 (hora argentina).

Los Spurs llegan en un buen momento y buscan una victoria que los mantenga a dos puntos de la cima del torneo inglés. En frente estará el conjunto de Unai Emery, que logró salir de una racha negativa y encadena resultados positivos en las últimas jornadas.

Probables formaciones:

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, Xavi Simons; Mohammed Kudus y Richarlison.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne, Lamare Bogarde; Boubacar Kamara, John McGinn, Morgan Rogers; Donyell Malen y Ollie Watkins.