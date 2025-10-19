Rodrigo Battaglia explotó contra el árbitro tras la derrota de Boca ante Belgrano: “Nos condicionó”

El Xeneize perdió por 2-1 en La Bombonera y dejó pasar una buena chance de afianzarse en la tabla anual.

Hoy 16:35

Boca Juniors sufrió una derrota impensada ante Belgrano de Córdoba en la Bombonera, un resultado que generó malestar en el plantel y fuertes críticas hacia el árbitro Pablo Dóvalo. Uno de los referentes del Xeneize, Rodrigo Battaglia, fue contundente tras el encuentro y aseguró que el juez “los condicionó”.

“No me gusta hablar del árbitro, pero hoy nos condicionó. Tomó decisiones que para mí no fueron acertadas. No me tiembla en decirlo porque son seres humanos y se pueden equivocar”, expresó el mediocampista, visiblemente molesto por lo ocurrido durante el partido. Además, cuestionó la falta de diálogo de Dóvalo: “Le pregunté varias cosas y me dijo ‘no respondo’. Es raro, no sabés qué hacer. En ningún momento le faltamos el respeto. No dialoga”.

La derrota dejó a Boca en una situación comprometida en la tabla anual, fuera por ahora de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda no logró levantar su nivel futbolístico y sumó un nuevo traspié en una semana marcada por la emotiva despedida a Miguel Ángel Russo.

Tras el encuentro, Úbeda habló en conferencia de prensa y se refirió al difícil momento que atraviesa el grupo. “Estas últimas semanas fueron duras. Cada día en el entrenamiento mirábamos al banco si Miguel estaba todavía y nos daba alguna indicación o alguna señal, y lo vamos a recordar siempre de esa manera. Es muy difícil poder asimilar demasiado rápido por la persona que fue para nosotros a nivel humano y deportivo”, expresó.

El técnico interino cerró con un mensaje de unión y homenaje al recordado entrenador: “Hablamos con los jugadores que debíamos potenciar lo que pasó y hacerlo positivo, que es lo que Miguel siempre quería: que el fútbol esté por encima de todas las cosas. Estoy seguro de que él ha hecho fuerzas para que a nosotros nos vaya bien”.