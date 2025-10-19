El grito de guerra de los hinchas Boca en La Bombonera: "Contra River cueste lo que cueste..."

Tras la derrota 2-1 ante Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura, la hinchada del Xeneize palpitó el duelo con el Millonario, que será el próximo partido que se juegue en la cancha del club de la Ribera.

Hoy 17:58

Pese a la derrota por 2-1 ante Belgrano de Córdoba, Boca Juniors cerró la noche en La Bombonera con una muestra de apoyo inquebrantable. Lejos de los silbidos o reproches, los hinchas despidieron al equipo con una ovación y un claro mensaje de cara a lo que se viene: el Superclásico ante River, que se disputará el domingo 9 de noviembre, con horario a confirmar.

Una vez finalizado el encuentro dirigido por Pablo Dóvalo, el estadio estalló al unísono con el tradicional cántico: “Ponga huevo, huevo los Xeneizes. Pongan huevo, huevo sin cesar. Contra River, cueste lo que cueste. Contra River tenemos que ganar”. El mensaje fue claro: dejar atrás el traspié ante el Pirata y enfocarse en el gran desafío que se avecina.

Con un partido pendiente frente a Barracas Central —suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo—, el Xeneize se ubica séptimo en la Zona A con 17 puntos, en una tabla sumamente ajustada: entre el líder Defensa y Justicia (19) y el 12° Huracán (16) hay apenas tres unidades de diferencia. Cada encuentro, incluido el clásico ante River, será clave en la recta final del Torneo Clausura 2025.

Además, Boca sigue atento a la tabla anual, donde se encuentra tercero con 50 puntos, en zona de pre-Copa Libertadores 2026. Por delante aparecen Argentinos Juniors (51) y Rosario Central (56), aunque River y Deportivo Riestra podrían superarlo si logran triunfos en sus respectivos partidos ante Talleres e Instituto.

Con el respaldo de su gente y la mira puesta en el duelo más importante del fútbol argentino, el conjunto de Claudio Úbeda buscará recuperar la confianza y dar el golpe ante su eterno rival en la Bombonera.